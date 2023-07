Jordi Cruz planta a Tamara Falcó en el altar: la gran ausencia de la que nadie habla

La boda de Tamara Falcó sigue dando que hablar. El que fue el evento del año ha dejado muchísimas anécdotas de lo más curiosas, siendo una de las bodas más comentadas de los últimos años. Sin duda, la cobertura mediática que se ha hecho del enlace entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido arrolladora, pero hay un detalle del que nadie se ha percatado y que sería clave en el relato de la vida de la marquesa de Griñón.

La trama tiene que ver con uno de los grandes ausentes de su boda. Tamara Falcó invitó a más de 400 personas a celebrar su amor por Onieva en El Rincón. Entre los invitados, destacaban rostros reconocidos de la televisión española, concretamente de los dos programas en los que Falcó ha participado más asiduamente en los últimos años: El Hormiguero y Masterchef. La gran ausencia de la que nadie está hablando es la del chef y jurado del programa culinario, Jordi Cruz.

Las fotos publicadas por la revista ¡Hola! muestran a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera disfrutando del convite junto a sus acompañantes. El que no hizo acto de presencia en El Rincón fue el chef catalán Jordi Cruz. No sabemos si estaba o no invitado, pero de haberlo estado, Cruz declinó la invitación.

Si bien es cierto que la relación entre Tamara y Jordi es buena, durante el paso de la hija de Isabel Preysler por Masterchef la aspirante y el miembro del jurado protagonizaron una pequeña tensión amorosa. Jordi cayó rendido ante los pies de Falcó a ojos de la audiencia, pero esta le rechazó hábilmente. Puede que este sea el motivo por el cual Jordi Cruz haya decidido plantar a Tamara en el día más importante de su vida.