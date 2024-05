Isabel Pantoja podría volver a 'Supervivientes': Anabel Pantoja lo cuenta todo

Supervivientes: All Stars ha generado un gran revuelo al plantear el regreso de algunos de los concursantes más emblemáticos de todas sus ediciones. Entre los nombres más sonados se encontraban Anabel Pantoja y su tía, Isabel Pantoja, dos figuras que, aunque no llegaron a ganar en sus respectivas ediciones, sí se alzaron como grandes protagonistas.

Durante el evento Desalia, de Ron Barceló, Anabel Pantoja decidió romper su silencio sobre las posibilidades de regresar a la isla y abordar de una vez por todas los rumores sobre la participación de su tía. Ante varios medios de comunicación, la influencer y exconcursante de Supervivientes confesó: "Me llamaron y me hubiera encantado ir, pero por agenda y por historias no he podido". Con esta declaración, Anabel confirmó a El Televisero que, a pesar de su interés y entusiasmo, sus compromisos actuales le impiden formar parte de esta nueva edición del reality.

💥💥💣 #EXCLUSIVA Anabel Pantoja rechaza ir a #SupervivientesAllStars y da pistas sobre nuevos concursantes:"Tiene que ver con Sofía Suescun y va a haber un salseo tremendo" 📲 Entrevista completa https://t.co/5dwG82pUVF pic.twitter.com/st6v1pLC3K — El Televisero (@eltelevisero) May 27, 2024

La sobrina de Isabel Pantoja también fue interrogada sobre la posible participación de la famosa tonadillera en Supervivientes: All Stars. Con una respuesta contundente, Anabel zanjó cualquier especulación: "Ya estuvimos viéndola. No, no, ella ya no. Ella ya a los escenarios". Estas palabras dejan claro que Isabel Pantoja no tiene intención de volver a participar en el reality y está completamente centrada en su carrera musical.

De este modo, se esfuman dos de los nombres más potentes que el programa podría haber reunido para esta esperada edición. La ausencia de las Pantoja en Supervivientes: All Stars marca un punto de inflexión en el casting, ya que ambas habían sido grandes fichajes estrella en sus respectivas participaciones anteriores.

A pesar de no poder unirse al elenco de concursantes, Anabel Pantoja ha asegurado que seguirá el programa como espectadora fiel: "No me lo pierdo, porque creo que va a ser como, en una olla exprés, meter a lo mejor y engancharnos en el verano, que es bastante guay". Su afición por Supervivientes no es un secreto, habiendo participado en dos ocasiones y mostrando siempre un gran entusiasmo por el formato. La relación entre la influencer y el reality es innegable, y su apoyo como espectadora promete ser tan apasionado como su participación anterior.