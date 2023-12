Isa Pantoja saca las vergüenzas a su madre y avisa de lo que hará en El Puerto en Nochevieja

Isa Pantoja ha compartido abiertamente en Vamos a ver su decepción al no recibir felicitaciones navideñas por parte de su madre, Isabel Pantoja. En una reciente intervención en el programa de Telecinco, la hija de la tonadillera ha revelado su desánimo al respecto: "No he recibido ninguna felicitación. No me planteo coger a Alberto e ir en Reyes a Cantora. Estoy en otra parte porque además ha sido tanto tiempo que he estado cargando con el 'es que como hija', 'es que los hijos', y llega un punto en que yo tengo un hijo. Yo ahora voy a mirar por él, por mi salud, por mi familia, que es la que yo he formado y la que yo quiero tener ahora y estoy muy contenta, muy feliz".

Isa Pantoja ha expresado su esperanza de recibir un mensaje de felicitación, pero dejó claro que ella no tomará la iniciativa: "Yo sí que espero un mensaje. Yo no lo voy a hacer porque además para qué. Te lo mando ahora mismo y vas a ver que no llega. Sé por gente que no puede hablar con ella y con la que no ha pasado nada malo, pero que no puede hablar con ella porque no tiene teléfono, entonces no es una cosa mía. La quiero mucho, es mi madre, y ya está, pero yo ya no voy a llamar y, por supuesto, no voy a saltar la valla otra vez", ha afirmado de manera contundente.

A pesar de la ausencia de su madre en las celebraciones navideñas, Isa Pantoja ha compartido que en su nueva familia, junto a Asraf Beno y su hijo, la Navidad adquiere un significado distinto. Aunque Beno no celebra la Navidad debido a sus creencias religiosas, Isa ha explicado que esto no representa un problema para ellos, ya que su hijo sí celebra la llegada de los Reyes Magos: "Asraf no celebra la Navidad, pero mi hijo celebra los Reyes Magos como todos los niños y, precisamente por eso, no tengo problemas para pasar el 24 con nosotros solos, porque como Asraf no celebra la Navidad, pues no hay ese tipo de problemas".

Finalmente, Isa Pantoja ha revelado sus planes para Nochevieja, indicando que inicialmente pensaron en ir a Canarias, pero al final optarán por celebrar la noche en El Puerto junto a Dulce y su hijo Alberto.