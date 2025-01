Isa Pantoja se hace pruebas tras sufrir un desmayo en su cuarto mes de embarazo

Isa Pantoja está viviendo uno de sus momentos más dulces y es que la joven de 29 años está embarazada por segunda vez. El matrimonio formado por Asraf Bueno e Isa Pantoja dará la bienvenida en unos meses a su primer retoño en común, algo que ilusiona a la pareja que pasó por el altar en octubre de 2023. A pesar de que la hija de la tonadillera se está cuidando mucho durante el embarazo el otro día sufrió un percance que hizo saltar la voz de alarma.

El pasado lunes 20 de enero, la joven estaba de compras cuando empezó a encontrarse mal. "Estaba de pie en una tienda y he empezado a sentir taquicardia. También me pasó ayer y anteayer", explicaba la joven en redes sociales. "Me han empezado a dar sudores, a tener náuseas, mareos, he cerrado los ojos y veía todo el rato como estrellitas y luego todo negro. Ya ni él escuchaba a él y he perdido el conocimiento. Cuando me he despertado había un montón de gente a mi alrededor", continuaba explicando Isa Pantoja.

Una situación alarmante la que vivía la hermana de Kiko Rivera y que la dejaba muy preocupada porque al despertarse no sabía qué era lo que había pasado. "Me dieron un refresco de cola y ya mejoré. Supongo que será la tensión, ya os iré contando. Pero qué sensación tan mala. Es como que él puso se acelera, te quedaras sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada", escribí la influencer a sus seguidores. Como es lógico, en estas circunstancias, Isa Pantoja, acudió al ginecólogo para que revisaran que todo estaba bien.

Con el paso de los días, la hija de tonadillera, ha querido relatar a sus seguidores cómo está evolucionando y por eso ha subido una imagen en la que aparece haciéndose una de las pruebas que le han mandado los doctores. "Curva larga de glucosa. Son tres horitas así que sí, tengo mala cara, tengo sueño... pero no tengo náuseas que es lo importante", publicaba Isa Pantoja en sus redes sociales.

Isa Pantoja ha estado apoyando a su prima Anabel después de que ingresaran a su hija de urgencia

El pasado 10 de enero, Anabel Pantoja sufría un gran revés y veía como sus temores de madre primeriza tomaban forma cuando tuvo que ir de urgencias al hospital materno de Gran Canaria para ingresar a su hija Alma de apenas 40 días de vida. La sevillana y su pareja, David Rodríguez han estado más de doce días sin salir del hospital por no separarse de la pequeña en estos momentos tan complicados. Al parecer ha habido una notable mejoría de la bebé y Anabel ha emitido un comunicado, aunque no detalla cuál es la situación actual de su hija.

Durante los primeros días, Anabel Pantoja hizo un llamamiento a sus familiares y amigos más cercanos para que fuesen a la isla para apoyarla en este trance. Isa Pantoja no dudó por un segundo y estuvo en Canaria para visitar y apoyar a su prima, aunque Isa no ha querido hablar de la hija de su prima, sí que ha hecho algunas declaraciones en el programa Vamos a ver. "Una tiene que estar donde tiene que estar. Da igual lo que digan. Todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, en mi caso como prima, pero también como madre", sentenciaba la joven. "Se me remueven muchas cosas", explicaba Isa, que está embarazada en estos momentos.

En sus redes también ha dado explicaciones de su ausencia durante varios días. "He estado totalmente desaparecida, no hace falta explicar por qué, pero ya estoy aquí. Estos días incluso me he olvidado de mí ni me he centrado tanto en el embarazo, pero bueno esta semana ya tengo más pruebas", comentaba la joven.