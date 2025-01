Los amigos de Anabel Pantoja reaccionan a sus primeras palabras: “Mucho ánimo y fuerzas. No estáis solos”

Anabel Pantoja se ha pronunciado públicamente después de que su hija Alma fuese ingresada el pasado día 10 de enero en el hospital materno de Gran Canaria en la unidad de Medicina Intensiva (UMI). La influencer ha emitido un comunicado en el que explica que la pequeña va mejorando aunque aún les queda un largo recorrido por andar, por lo que no se espera que le den el alta pronto. No obstante, las noticias son muy buenas y positivas y los padres primerizos por fin pueden estar más tranquilos.

Compañeros de profesión como Violeta o Mery Turiel no han querido desaprovechar la ocasión para recordarle a la sobrina de Isabel Pantoja que están acompañados y les mandan mucho ánimo. "Ánimo familia bonita", escribe Violeta. Mery Turiel, le dedica unas tiernas palabras tanto a los padres como a la pequeña Alma. ¡"Mucho ánimo! Alma está en el pensamiento de todos 🫰🏽 ojalá pronto podáis los tres estar en casa, descansando y disfrutando de todo lo bueno que tenéis por vivir. Os mando toda mi buena energía y no quito a esa bebita de mi mente ni un día ✨ a seguir".

Algunos de sus amigos también se han querido manifestar en el post de Anabel para dejarles un bonito mensaje, es el caso de José Obando, uno de los amigos íntimos de la influencer. "Os quiero mucho". Nagore Robles escribe: "Te quiero mucho. Fuerza familia". Estos comentarios son una fuente de energía positiva que seguramente Anabel agradece en estos momentos tan complicados que está viviendo con su bebé de menos de dos meses.

El cantante Falete ha querido sumarse a las muestras de cariño y les ha dejado un comentario en el que les manda mucha fuerza. Alba Carrillo escribe: "un beso enorme y todo nuestro amor, Anabel". Almudena Navalón, esposa de Manuel Carrasco, se ha solidarizado con Anabel Pantoja en estos momentos tan complicados y le manda un abrazo gigante.

Entre todos los comentarios que hay en la publicación realizada por la sobrina de la tonadillera hace poco más de una hora, destaca el de Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja. A pesar de que no tengan apenas relación, el que fuera pareja de Anabel durante varios años ha querido tener unas palabras de cariño para su exmujer en este duro trance. "No están solos, todo saldrá bien. Mucho ánimo y fuerza, a seguir luchando", este gesto no ha pasado desapercibido para los seguidores de la sevillana y es uno de los comentarios que más likes ha obtenido.

El comunicado de Anabel Pantoja tras el ingreso de su hija Alma

Anabel Pantoja y David Rodríguez han vivido el ingreso de su hija Alma con la mayor privacidad posible y es que han preferido no dar ningún tipo de información al respecto. Sus amigos más cercanos han cerrado filas en torno a la familia y no han comentado nada al respecto durante este tiempo, a pesar de haber estado en el hospital visitando a la pareja, como es el caso de Belén Esteban, Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja, entre otros.

El comunicado comienza con "Hace 11 días, se paró mi vida. Pero seguimos aquí, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso". A lo largo del texto, la influencer no da detalles acerca del estado de salud de su hija, pero sí que informa de que va todo bien y que aún les queda tiempo para poder salir de esta situación. Hace una petición muy especial a la prensa que está allí y además agradece con toda su alma el amor y las oraciones recibidas durante este tiempo.

"Solo pedimos con todo el respeto que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad, sin especulaciones ni exigencias de lo que ha ocurrido. Nuestro mayor deseo es que este mal sueño se pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija", explica Anabel Pantoja.