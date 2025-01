Anabel Pantoja reaparece en la puerta del hospital después del ingreso de su hija Alma

El pasado 10 de enero, Anabel Pantoja y David Rodríguez vivían unos de los momentos más angustiosos de su vida, el ingreso de su hija Alma de apenas 40 días. La pequeña ha estado en la unidad de Medicina Intensiva del hospital materno de Gran Canaria y aún permanece ingresada en el centro hospitalario, pero con un diagnóstico mejor que ha permitido que los padres primerizos puedan tener un poco de respiro tras muchos días de angustia.

Ni Anabel ni David se han separado en ningún momento de su hija y han permanecido durante estos doce días recluidos en el hospital por su había alguna novedad, tan solo recibían la visita de algunos familiares que se trasladaron a la isla y amigos que también han querido estar al lado de la pareja. No ha sido hasta doce días más tarde cuando se ha podido ver por primera vez a Anabel Pantoja desde que ingresara su hija, Alma. La sobrina de Isabel Pantoja ha reaparecido a las puertas del hospital, hablando por teléfono y con una mascarilla puesta, para evitar contagios dentro del hospital.

El estado de salud de la pequeña Alma sigue siendo una incógnita y es que la familia ha preferido no explicar qué es lo que le sucede a la recién nacida, pero lo cierto es que hace unos días fue la propia Anabel Pantoja la que emitió un comunicado en el que decía que Alma había experimentado una significativa mejoría. La recuperación es lenta y aún queda camino por recorrer, pero la familia está muy esperanzada y es probable que en esta semana la bebé pueda salir de la UCI.

Anabel Pantoja quiso dar algunos detalles de su situación el pasado lunes 20 de enero con un comunicado a través de sus redes sociales. "Hace 11 días, se paró mi vida. Pero seguimos aquí, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios y al maravilloso equipo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, especialmente en la UMI, que no nos soltó la mano desde que llegamos. Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino", comenzaba diciendo la sobrina de la tonadillera en Instagram.

Con un pronóstico más favorable, los padres primerizos están un poco más relajados y tranquilos por lo que podrá ser habitual tomarse un respiro fuera del hospital para que les dé el aire. Desde el día que ingresó la pequeña ninguno de los dos ha abandonado el centro hospitalario por si había algún cambio en el estado de salud de su hija. Ambos desean que "este mal sueño pase pronto y podamos regresar a casa con nuestra hija", expresaba Anabel en el comunicado emitido.

Fue en la noche del martes cuando la sevillana salió por primera vez del hospital y lo hizo para responder a algunas llamadas, prefirió esperar a que la mayoría de la prensa no estuviera, para así pasar desapercibida. La influencer ha pedido respeto y empatía en estos duros momentos que están viviendo y que a pesar de saber que es un personaje público, prefiere que no haya mucho revuelo alrededor del hospital, ya no solo por ellos, sino por todos los profesionales que trabajan ahí, además de por el resto de los pacientes.