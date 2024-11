Isa Pantoja desvela el momento más duro con su familia: "Me dio una bofetada y me dijo: 'Te voy a devolver a Perú'"

Isa Pantoja ha revelado uno de los episodios más tensos y dolorosos de su adolescencia en Cantora. La hija de Isabel Pantoja no pudo evitar las lágrimas en ¡De Viernes! al desvelar cómo su madre reaccionó tras descubrir que tenía un teléfono móvil escondido para hablar con un chico.

“Yo sabía que no debía tener el móvil, pero lo escondí en unas botas de pelo porque sabía que ahí no lo encontrarían. Cuando lo descubrió, se puso fuera de sí”, relató Isa, mientras el plató escuchaba en silencio su desgarrador testimonio. Según explicó, su madre, Isabel, no solo la reprendió verbalmente, sino que la situación escaló rápidamente. “Me zarandeó, me gritó y pidió unas tijeras de la cocina. Fue un momento en el que realmente sentí miedo”, aseguró entre sollozos.

Isa recordó el intenso enfrentamiento que vivió en el vestíbulo de Cantora, donde intentó resistirse. “Me acorraló y me cogió de la cara. Al principio intenté luchar, pero luego me dejé. Me cortó el pelo mientras me decía: ‘Te voy a devolver a Perú’. No sabía si lo decía en serio, pero en ese momento me sentí completamente sola”, confesó, con la voz quebrada por la emoción.

El tenso relato continuó con Isa encerrándose en el baño, utilizando el móvil para pedir ayuda a dos amigos. “Les dije: ‘Venid, porque creo que me van a pegar’. Estaba asustada. Mi madre seguía fuera del baño, insistiendo en que llamaría a mi hermano Kiko para que me quitara el teléfono”, contó Isa, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo que le ofreció Santi Acosta.

El testimonio de Isa se volvió aún más impactante cuando recordó cómo Kiko Rivera irrumpió en el baño. “Me dio una bofetada. Él solo quería el teléfono, pero yo no sabía qué hacer. Me sentí atrapada”, explicó. La situación se tornó aún más humillante cuando Isa relató un momento ocurrido en el porche de la finca: “Mi madre ya se había ido, pero Kiko me gritó, me obligó a desnudarme y me roció con una manguera. Me sentía desesperada, pero nadie me iba a creer”, expresó entre lágrimas, recordando la humillación vivida.

“Era tan grave lo que había pasado, pero yo pensaba que contarlo sería peor. Nadie iba a ponerse de mi parte”, zanjó Isa, mientras el plató permanecía en un silencio absoluto, conmocionado por las duras revelaciones.