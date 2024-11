Isa Pantoja confiesa que su embarazo fue una sorpresa: "Me quedé en shock y con miedo"

Isa Pantoja ha sorprendido a todos al anunciar que está esperando su segundo hijo, el primero junto a su marido, Asraf Beno. La joven ha confesado en exclusiva para la revista Lecturas que la noticia llegó de manera inesperada, justo después de una reciente operación de apendicitis. “Estoy embarazada de dos meses, nueve semanas”, revelaba Isa con gran emoción. La pareja, que siempre ha expresado su deseo de formar una familia, se encuentra en un momento de plena felicidad y ha recibido el apoyo incondicional de sus seguidores y familiares.

Este anuncio ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y en el mundo de la prensa del corazón. Isa, quien lleva años en el foco mediático, ha sabido cómo conectar con sus seguidores en este momento tan especial. A través de un video en Instagram, la hija de Isabel Pantoja agradeció las muestras de cariño recibidas y confesó estar en “una nube de felicidad”. “Lo digo y aún no me lo creo. Estoy súper contenta, de verdad”, afirmaba Isa, quien no puede ocultar su alegría.

Para Isa, este embarazo también trae consigo una serie de reflexiones personales. A diferencia de su primer embarazo, que ocurrió en un contexto de mayor inestabilidad, hoy se encuentra en una etapa más madura y con la compañía de su esposo. “Me quedé un poco en shock, con miedo, como si fuera primeriza… pero ya con una conciencia distinta”, confesó. Isa no pudo evitar mencionar el vínculo especial que su hijo mayor, Albertito, ha logrado construir con su familia. La influencer reflexionaba en voz alta sobre cómo sus decisiones de adulta podrían afectar al nuevo bebé, mostrando una faceta más reflexiva y emotiva.

Anabel Pantoja, prima de Isa, ha sido una de las primeras en felicitar a la pareja, describiendo esta noticia como “una bendición más para la familia”. Desde su cuenta, Anabel mostró su apoyo a su prima, dejando claro el vínculo que las une y celebrando la llegada de un nuevo miembro al clan Pantoja. Por su parte, Asraf también compartió su alegría en redes, expresando su entusiasmo por esta nueva etapa que comienza junto a Isa.