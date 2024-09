La impactante decisión de David Bisbal tras las acusaciones de Elena Tablada

Tras las explosivas declaraciones de Elena Tablada y su familia, parece que David Bisbal ha decidido tomar una postura silenciosa, pero firme. La expareja del cantante ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras sus recientes apariciones en el programa Me quedo conmigo de Mtmad, donde ha sacado a relucir conflictos no resueltos con su ex, el empresario Javier Ungría, y con el propio Bisbal, en especial en lo relacionado con su hija en común, Ella.

En uno de los episodios del programa, Elena dejó caer que una de las razones detrás de su separación de Ungría fue la mala relación que este mantenía con su hija: “Que él dijese ‘no aguanto a Ella’... es una bestialidad”, afirmaba sin tapujos. Estas declaraciones han encendido la polémica, no solo porque afectan directamente a Bisbal y su hija, sino porque tocan un tema muy sensible para el cantante, quien ha intentado mantener la privacidad de su familia alejada de los focos.

Elena Tablada en el programa 'Me quedo conmigo' de Mtmad / Telecinco

Ante el revuelo generado, el propio Javier Ungría no ha tardado en reaccionar, amenazando con tomar medidas legales contra Elena. Desde el programa de ES Radio, su subdirectora Isabel González aseguraba que Javier no descartaba emprender acciones legales: “Javier está muy molesto con la línea que ha cruzado Elena y está valorando sus opciones con sus abogados”.

Por su parte, la madre de Elena Tablada también ha arrojado leña al fuego, uniéndose a las críticas hacia Bisbal y recordando algunos momentos difíciles vividos durante su relación con el almeriense.

En medio de toda esta polémica, la reacción de Bisbal ha sido todo un ejemplo de discreción. A diferencia de su expareja, el cantante ha preferido mantenerse alejado de los comentarios públicos y ha evitado por completo entrar en detalles sobre las declaraciones de Elena. Su más reciente aparición fue en el aniversario de Santander Smusic en Madrid, donde, a pesar de estar presente, evitó el Photocall y no dio ningún tipo de declaraciones a la prensa sobre el asunto.