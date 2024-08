“Ahora tengo más experiencia, pero aún queda mucho del David de antes”

El Puerto/Desde el sábado pasado distintas sombrillas de playa han florecido en los aledaños de la Plaza de Toros de El Puerto. Son los seguidores más fieles de David Bisbal quienes llevan cuatro días haciendo cola a las puertas del coso taurino para ver a su ídolo. Ellos han dejado claro que no hay ola de calor que pueda con las ganas de ver al almeriense en el concieto de esta noche, que se enmarca dentro de la gira Volaré, y que “promete ser un antes y un después a lo que se haya visto”.

-Este año repite en Cabaret Festival, en El Puerto de Santa María. Sus conciertos se están convirtiendo en imprescindible del verano portuense. ¿Cómo se siente cantando en esta ciudad?

-Estoy deseando reunirme con mi público portuense que es maravilloso y siempre me recibe con tanto cariño que me llena de energía. He nacido en esta tierra maravillosa, Andalucía, y es para mí una alegría poder llevar este nuevo espectáculo por cada ciudad.

-Aquí la gente le quiere mucho. ¿Cuál es su relación con Cádiz?

-El público en Cádiz siempre me brinda un cariño especial, me hacen sentir que estoy en casa, en mi tierra; aunque es cierto que tengo la suerte de tener un público maravilloso en todas partes, que ha sabido perfectamente adaptarse a todos los cambios que continuamente he presentado en mis diferentes proyectos. Me ha gustado mucho también observar que con el paso del tiempo familias y seguidores van creciendo y me van presentando esos nuevos bisbaleros que llegan al mundo.

-Allá donde va causa sensación. Desde hace varios días ya hay gente acampada fuera de la Plaza de Toros, guardando la fila para verle. ¿Qué le diría al chaval que hace 20 años iba con su orquesta y se mareaba antes de salir a actuar? ¿Qué queda de aquel David de los inicios?

-Le diría que los sueños se cumplen, pero que para alcanzarlos hay que trabajar duro, con mucha disciplina y sacrificio, por lo que intento mejorar siempre para poder alcanzarlos. Es cierto que han pasado más de 20 años, pero aún queda muchísimo David de aquel entonces. Obviamente soy un cantante y una persona con más experiencia que en mis inicios, pero la esencia del corazón y las ganas de crear y descubrir más música siguen intactas.

-¿Ha pensado alguna vez cómo hubiera sido su vida de no haberse presentado al casting de Operación Triunfo?

-Posiblemente seguiría cantando con la orquesta Expresiones y ,cómo no, seguiría intentándolo con todas mis fuerzas para buscar mi sueño, conseguirlo y mantenerlo. También tengo que decir que me habría gustado ser guarda forestal. Es más, estuve a punto de estudiar para ello, aunque la oportunidad de Operación Triunfo me llegó antes de embarcarme en esa aventura

-Hace dos décadas, en tal fecha como hoy, estaba cantando Ave María, una canción que se ha convertido en todo un himno. Ahora es una de las voces más representativas de nuestro país, vendiendo miles de discos, ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje a lo largo de toda esta carrera musical?

-Básicamente el mayor aprendizaje ha sido tener bien presente que se trata de un trabajo durísimo, donde la responsabilidad y la disciplina juegan un papel fundamental. Para ser feliz tienes que organizarte muy bien a nivel familiar y formar un equipo extraordinario. Además, la música va renovándose continuamente más allá de lo que se escucha en la radio, con otra menos convencional que te hace aprender mucho y que hay que reciclarse sin perder la esencia de uno mismo.

-Ahora que acaba de cumplir 45 años. ¿Qué metas tiene? ¿Hasta dónde se propone llegar?

-Ya estoy trabajando en un nuevo disco para sacarlo en 2025 y otros proyectos sorpresa que aparecerán en este año 2024 y que la gente no se espera.

-¿Y dónde se ve David Bisbal dentro de otros 20 años?

-Dentro de otros 20 años me veo celebrando mi 40 aniversario con todos vosotros.