Elena Tablada destapa el fuerte rechazo de Javier Ungría hacia su hija: “No la soporto”

El drama entre Elena Tablada y Javier Ungría sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del corazón. Después de que hace dos meses se dictara la sentencia de su divorcio, en la que la diseñadora obtuvo la custodia total de su hija Camila, Tablada ha decidido romper su silencio y abrirse sobre los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Ungría.

En una reciente entrevista en el programa Me quedo conmigo, la ex pareja de David Bisbal confesó que uno de los factores que más pesaron en su decisión fue el rechazo que Javier Ungría sentía hacia Ella, su hija mayor, fruto de su relación con el famoso cantante. Según la empresaria, desde el nacimiento de Camila en 2020, la convivencia entre su hija mayor y Ungría fue cada vez más tensa. “Sentía rechazo por Ella”, declaró sin titubeos, admitiendo que este fue uno de los momentos más duros de su vida.

Durante los seis años que duró su matrimonio, Elena intentó sin éxito que esa situación mejorara. “Al principio Ella pensaba que era normal”, afirmó. Sin embargo, el distanciamiento entre su hija y su entonces marido se fue haciendo más evidente con el paso del tiempo, hasta que Javier llegó a confesarle abiertamente que no soportaba estar cerca de la pequeña. “Me dijo: ‘No aguanto a Ella, he salido porque no la soporto’”, confesó la diseñadora, mostrando lo desgarrador que fue ese momento para ella como madre.

Elena Tablada y Javier Ungría / Gtres

La situación llegó a un punto sin retorno cuando Javier Ungría le dejó claro que nunca más haría un viaje con Ella. “Le he cogido manía”, le dijo Ungría, un comentario que para Elena fue la señal definitiva de que su matrimonio no tenía solución. A pesar de sus intentos por mediar y salvar la relación, su prioridad siempre fueron sus hijas y decidió dar el paso de la separación.

Según Elena, David Bisbal no estaba al tanto de los detalles que rodeaban la tensa relación entre su hija y Javier. La diseñadora le informó al cantante sobre su separación sin entrar en detalles, mencionando únicamente que la relación entre su hija y Javier no era la que él esperaría. Elena Tablada sigue adelante, enfocada en el bienestar de sus hijas y dejando atrás este amargo capítulo de su vida.