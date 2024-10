Hiba Abouk confiesa en ‘MasterChef Celebrity 9’ que robó por hambre: “No tenía para comer”

Hiba Abouk, la reconocida actriz, ha sorprendido a todos los espectadores de MasterChef Celebrity 9 al abrirse sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: el robo por necesidad. Durante una de las pruebas del programa, donde el jurado incitó a los concursantes a robar ingredientes de los demás, Hiba hizo una confesión que dejó a todos boquiabiertos. “No he robado nunca. La única fue por necesidad, no tenía para comer”, comentó, revelando un lado vulnerable que pocos conocían de ella.

La actriz, conocida por su trabajo en series como El Príncipe, explicó que su experiencia de hurto ocurrió en una época complicada de su vida. Sin embargo, no se detuvo en los detalles sobre su situación en ese momento. Lo único que compartió fue una anécdota de cómo, en un supermercado, decidió comer un sándwich mientras reflexionaba sobre las posibles consecuencias. “Dije, si me pillan comiéndomelo, tendré que pagarlo, y si no, saldré con el sándwich dentro y como si no hubiera pasado”, recordó Hiba, dejando entrever la desesperación que la llevó a actuar de esa manera.

Esta revelación se produce en un contexto donde Hiba ha sido objeto de críticas por sus actitudes dentro del programa. A pesar de contar con la amistad de Pelayo Díaz, algunos de sus compañeros no han visto con buenos ojos su comportamiento, lo que ha generado tensiones en el plató. En un momento de la competencia, Hiba y su amigo fueron reprendidos por el jurado, lo que alimentó aún más la polémica que la rodea.

Hiba Abouk en 'MasterChef Celebrity 9' / RTVE

Por otro lado, la noticia de su supuesto romance con Antonio Revilla, ex de Laura Matamoros, ha sido otro de los puntos más comentados en los medios. Laura, en varias ocasiones, ha reaccionado a esta situación, añadiendo más leña al fuego de las especulaciones sobre la vida sentimental de Hiba.

La confesión sobre el robo y la forma en que Hiba se ha enfrentado a las críticas ha puesto de relieve la dualidad de su vida: una actriz famosa y reconocida que también ha pasado por momentos de gran necesidad y vulnerabilidad. A pesar de haber superado esos días difíciles, sus palabras resuenan con un eco de autenticidad que muchos de sus seguidores aprecian.

Sin duda, Hiba Abouk ha dejado una huella en esta edición de MasterChef Celebrity, no solo por su talento culinario, sino también por su valentía al compartir una parte tan íntima de su historia.