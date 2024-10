Hiba Abouk confirma su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: “Estoy soltera y entera”

Hiba Abouk ha puesto fin a los rumores sobre su relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. La actriz ha estado en el ojo del huracán desde el verano, cuando comenzaron a surgir rumores sobre un romance entre ambos. Sin embargo, en una reciente aparición pública, Hiba ha sido clara y contundente al respecto.

Mostrando su lado más solidario, Hiba Abouk asistió este miércoles a la gala benéfica ELLE FOR HOPE, organizada por la revista Elle en el madrileño Palacio de Santoña, donde se recaudan fondos para la lucha contra el cáncer. En este evento, Hiba expresó su compromiso con la causa: “No, no se puede faltar, la verdad que es muy importante solidarizarse en la investigación contra el cáncer”, comentó. A pesar de no haber enfrentado problemas de salud personales, Hiba reveló que su mejor amiga lleva seis años luchando contra esta enfermedad, lo que le ha dado una perspectiva más cercana a la situación.

En cuanto a su situación amorosa, Hiba fue tajante. Al ser preguntad sobre su relación con Escassi, la actriz afirmó: “Tengo muy buena relación con todo el mundo, incluido con todos mis ex”. Este comentario no solo confirma que lo suyo con el jinete ha terminado, sino que además refuerza la idea de que nunca llegó a ser algo más que una amistad. “Estoy soltera y entera”, añadió con una sonrisa, dejando claro que en estos momentos no tiene intenciones de enamorarse.

Los rumores sobre su amistad especial con Escassi han circulado con fuerza, especialmente porque ha sido señalada como la tercera en discordia en la ruptura del jinete y María José Suárez. Sin embargo, Hiba no se mostró afectada por los comentarios de la prensa. “Afortunadamente, siempre lo digo, a mí me afecta poco porque me entra por un oído y me sale por otro. Pero detrás mía vienen dos niños, entonces a ellos sí que no quiero que les afecte nada”, enfatizó, refiriéndose a sus hijos Amín y Naím.

El bienestar de sus hijos es su prioridad, y Hiba dejó claro que no desea que la atención mediática afecte su vida familiar. Su enfoque en la salud mental y el bienestar emocional de sus pequeños se ha vuelto un tema recurrente en sus declaraciones. La actriz ha demostrado ser una madre dedicada, preocupándose por el impacto que puedan tener las noticias sobre su vida personal en ellos.