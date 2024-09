Hiba Abouk confiesa el momento más duro de su relación sentimental

Hiba Abouk ha compartido recientemente detalles sobre uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental. Actualmente concursante en la novena edición de MasterChef Celebrity, la actriz ha hablado abiertamente sobre su separación de Achraf Hakimi, padre de sus hijos, y cómo esa ruptura coincidió con una etapa complicada en su vida personal.

Hiba decidió formar parte del popular programa de cocina en un momento en el que no estaba pasando por su mejor etapa. La ruptura con Hakimi no solo fue un golpe emocional, sino que estuvo acompañada de una serie de polémicas, sobre todo cuando el futbolista fue acusado de agresión sexual en París. Esto, sin duda, aumentó la presión sobre Abouk, quien ha manejado la situación con discreción hasta ahora.

Durante una conversación con el chef y juez del programa, Pepe Rodríguez, Hiba habló de su proceso de recuperación emocional y cómo ha logrado salir adelante. “Una se tiene que querer mucho y tiene que tenerse una estima muy alta”, confesó la actriz. Pepe le preguntó si siempre se había querido tanto, a lo que Hiba respondió sinceramente: “No, un año lo pasé muy, muy, muy mal. Me pasó de todo, me mudé, me separé, me pasaron cosas feas”. Sin embargo, parece que esos tiempos oscuros han quedado atrás, ya que concluyó con optimismo: “He pasado página. Voy a por todas”.

Hiba Abouk en 'Masterchef Celebrity'

Además de las revelaciones sobre su vida sentimental, la participación de Hiba en MasterChef Celebrity ha generado mucha expectación por su presunto vínculo con Álvaro Muñoz Escassi. Tras la ruptura de Escassi con María José Suárez, surgieron rumores sobre una posible relación entre el jinete y la actriz, aunque ambos lo han negado. Según algunos rumores, fue en las cocinas del programa donde se conocieron, algo que los seguidores podrán descubrir en las próximas emisiones.

A pesar de la atención mediática sobre su vida personal, lo que es indiscutible es que Hiba Abouk ha demostrado tener un gran talento en la cocina. Se ha convertido en una de las favoritas del concurso, mostrando una faceta desconocida para el público. Tras su separación, Hiba ha aprovechado cada oportunidad que se le ha presentado y ha vuelto a España con energía renovada, dispuesta a triunfar no solo como actriz, sino también en este nuevo desafío televisivo.