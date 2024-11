Hiba Abouk y Antonio Revilla pillados juntos en un salón de lujo

El pasado martes 19 de noviembre, las cámaras captaron a Hiba Abouk y Antonio Revilla saliendo de Muro Madrid, un exclusivo salón de belleza en pleno Paseo de la Castellana, conocido por ofrecer tratamientos capilares de lujo y un ambiente de relajación total. Aunque ambos abandonaron el lugar por separado, no tardaron en avivarse las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación.

No es la primera vez que esta pareja coincide en planes casuales. Hace solo unas semanas, la revista Vanitatis documentó su visita conjunta a un supermercado en Pozuelo de Alarcón, donde fueron vistos haciendo la compra con sus respectivos hijos. La actriz, madre de los pequeños Amín y Naim fruto de su matrimonio con Achraf Hakimi, y el empresario, padre de dos hijos de su anterior relación con la influencer Laura Ribot, parecen estar dando pasos significativos en la construcción de una relación en la que también incluyen a sus familias.

Hiba Abouk y Antonio Revilla saliendo de Muro Madrid

Desde entonces, la atención mediática sobre ellos no ha hecho más que crecer. Las redes sociales de Hiba, lejos de calmar las aguas, han aportado más leña al fuego. En su último viaje a Albacete, la actriz compartió imágenes disfrutando de los encantos gastronómicos de la región. Aunque Antonio no estuvo presente físicamente, un comentario suyo, escueto pero significativo, no pasó desapercibido: "Shh", seguido de un corazón rojo. Las interpretaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar.

El nieto del magnate de los embutidos, no ha intentado desmentir los rumores. En cambio, se le ha visto cómodo en público con la actriz, como durante una salida al cine Kinépolis. Allí, según testigos y fotografías exclusivas del periodista Javier de Hoyos, no faltaron las muestras de afecto entre ambos. Un detalle curioso es que este encuentro ocurrió en pleno proceso de reconciliación de Antonio Revilla con su exnovia Laura Matamoros, quien, por cierto, no ha dudado en lanzar comentarios irónicos sobre el supuesto romance.