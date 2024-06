La grave reacción de Omar Sánchez al embarazo de Anabel Pantoja

Ha salido a la luz la reacción de Omar Sánchez a la noticia del embarazo de su exmujer, Anabel Pantoja. Este hecho ha llegado en un momento particularmente complicado para el surfista, ya que acaba de romper su relación con Marina Ruiz, con quien había estado mucho tiempo. La noticia del embarazo de la influencer ha vuelto a poner todos los ojos sobre él, generando un torrente de emociones y recuerdos difíciles de manejar.

Marta López, amiga cercana de Omar, ha compartido detalles sobre cómo se encuentra él tras conocer la noticia. "La verdad es que le he notado que está mal, pero no voy a decir que está mal por esta noticia porque lo de Anabel lo tiene más que superado. Entiendo que le pondrá triste, sobre todo porque en su momento, que Anabel dijera públicamente que no quería ser mamá con Omar, sé que a él le dolió muchísimo. Fue una parte muy dura de su relación, pero es que justo Omar está en un momento que acaba de dejarlo con Marina y está pasándolo mal", ha explicado Marta.

Además, Marta López ha reflexionado sobre la polémica boda entre Omar y Anabel. "Anabel dice que se casó a un 60%, pero es que Omar se casó a un 100%. Omar estaba enamorado, no es culpa de él. Ella le tenía que haber dicho que no se casaba y todo eso le produjo a Omar muchísimo dolor. Todo lo que pasó después, él lo ha llevado mal durante un tiempo. Es verdad que después ya lo tenía más que superado, que tenía otra relación, que ha sido muy feliz, pero hace pocos días se ha roto y hoy no estaba muy bien", ha añadido.

Los colaboradores del programa Ni que fuéramos Shhh también han hablado sobre este asunto y han revelado detalles desconocidos hasta el momento. Marta López mencionó que han preguntado a Omar cómo ha recibido la noticia del embarazo de Anabel, recordando un embarazo anterior que no llegó a término.

Kiko Hernández comentó: "Cuando rompen la relación hablan de una cosa muy fuerte que ocurre en Cantora, y es como que él quería y ella no quería tener ese hijo". Por su parte, María Patiño reveló un detalle aún más delicado: "Ella cogió y se fue sola a un sitio acompañada de un amigo para perder ese hijo".

Omar Sánchez está atravesando un momento difícil, enfrentando tanto la reciente ruptura con Marina Ruiz como el resurgimiento de dolorosos recuerdos relacionados con su pasada relación con Anabel Pantoja. Sin duda, esta situación no debe ser fácil para él.