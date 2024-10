Gabriela Guillén destapa las mentiras de Bertín Osborne sobre su hijo: “No lo conoce”

Gabriela Guillén ha salido a desmentir los rumores que apuntan a un supuesto encuentro entre Bertín Osborne y su hijo, en medio de la reciente polémica que envuelve su relación con el cantante. Aunque algunos medios aseguraban que Bertín ya había conocido al pequeño, Gabriela ha sido clara al afirmar: “No lo conoce en persona”.

Apenas unos días atrás, Bertín declaraba en un evento que “ya sé cómo es, y se parece mucho a mí”, lo que alimentó las especulaciones. Sin embargo, Gabriela ha decidido romper su silencio y aclarar que todo ha sido un malentendido: “Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que se está diciendo”. Según sus palabras, las versiones que circulan solo están contribuyendo a aumentar la confusión.

En un tono algo irónico, Gabriela comparó la situación con decir que conoce a celebridades solo por ver fotos: “Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie… Lo conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no?”, declaró, enfatizando que eso no es realmente conocer a alguien.

Gabriela Guillén paseando con su bebé / Gtres

Pese a todo el revuelo, la paraguaya ha dejado claro que no quiere seguir alimentando las polémicas, ya que cualquier cosa que diga puede ser fácilmente malinterpretada. “De mi boca no sale nada. Todo lo que Bertín comenta me repercute directamente”, aseguró, dando a entender que prefiere no seguir dando pie a más especulaciones. Además, subrayó que ella ha respondido de manera irónica en algunas ocasiones cuando ha sido captada por las cámaras, pero sin la intención de revelar información concreta.

El silencio de Gabriela también alcanza aspectos más privados, como el bautizo del bebé, del cual tampoco quiso dar detalles. “Es algo muy íntimo de mi familia”, afirmó al ser preguntada sobre la celebración, a pesar de que el empresario José Luis López, conocido como ‘El Turronero’, ya había insinuado que dicho evento se había llevado a cabo.

No obstante, Gabriela insiste en que no hay ningún impedimento para que Bertín conozca a su hijo, dejando la puerta abierta a ese encuentro: “Él sabe donde vivo y sabe que puede venir a ver al niño cuando quiera”, señaló, añadiendo que incluso hay amigos comunes que podrían ayudar a facilitar este esperado momento.