Las fotos más picantes de Makoke que están dejando a todos sin palabras

Makoke ha vuelto a encender las redes sociales con unas fotos que no han pasado desapercibidas. La colaboradora de televisión, que ha decidido mostrar su lado más atrevido en sus vacaciones en Formentera, compartió imágenes de su primer topless en una playa nudista. “Parece increíble, pero es la primera vez que lo hago”, confesó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 400.000 seguidores.

Aunque algunos de sus fans aplauden su valentía y lo bien que se ve a sus casi 60 años, las críticas no han tardado en llegar, y es que muchos no se han mostrado precisamente comprensivos. “Con esa edad ya no toca”, fue uno de los comentarios más duros que ha recibido. Otros señalaron que las posturas elegidas para las fotos resultaban “ridículas” para alguien de su edad, y algunos no tuvieron reparos en mencionar que “las rodillas no engañan”.

Sin embargo, la colaboradora de televisión no parece haberse dejado afectar por los ataques. Fiel a su estilo, no hizo caso a los comentarios malos y optó por centrarse en los que aplaudían su actitud. “Estás estupenda, no hagas caso a los comentarios negativos”, le escribió una seguidora, mientras que otros destacaron lo injusto que es que sean, precisamente, muchas mujeres las que la atacan.

Makoke ha dejado claro que estas vacaciones han sido muy especiales para ella, no solo por su topless sino también por el lujo con el que se rodeó. Sus días en Formentera los pasó en un exclusivo alojamiento, donde una semana puede llegar a costar más de 6.000 euros. No es la primera vez que su estilo de vida genera polémica, ya que en los últimos meses ha estado en el punto de mira por los problemas con la hipoteca de su casa.

A pesar de todo, Makoke se muestra positiva y asegura haber disfrutado de un verano “increíble”. Ahora, con la llegada del otoño, está lista para retomar su actividad en televisión, dejando atrás las críticas y volviendo a su rutina.