Kiko Matamoros va a juicio contra Makoke

Los pleitos son el hábitat natural de muchos de nuestros famosos. Es el caso de Kiko Matamoros, que hoy ha visitado el juzgado de Villalba para declarar contra su ex mujer, Makoke, con la propiedad de sus casas como protagonista del proceso. El asunto, de carácter económico, preocupaba a Matamoros, el cual quiere dejar todo atado antes de viajar hacia Honduras. Y es que Kiko Matamoros estará presente en la vigente edición de Superiviventes, que arrancará muy pronto en Telecinco.

"Es para ver quién es el titular real de unas viviendas. He justificado que las he pagado y que tengo unos derechos que además están documentados", ha defendido Kiko Matamoros a las puertas del juzgado. La pareja de la modelo Marta López se ha mostrado tranquilo y sosegado, satisfecho por lo ocurrido en la sala ante el juez. "Estoy tranquilo y contento porque tengo la verdad de mi parte", ha culminado.

Matamoros tendrá que esperar al sumario del caso. Posteriormente, se celebrará un juicio para esclarecer quién es el propietario de las viviendas que compartía el colaborador de Sálvame con su ex mujer. Tal y como ha reconocido Kiko, el proceso "va para largo", así que puede viajar tranquilo a Honduras, pues la resolución tardará en llegar.

Lo veremos en la palapa

Kiko Matamoros viajará a Honduras próximamente para concursar en la actual edición de Supervivientes, que se estrenará en las próximas semanas. El padre de Laura Matamoros estará acompañado por, entre otros, Nacho Palau, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate. Habrá que esperar a que Telecinco desvele nuevos nombres para saber quién acompañará a Matamoros en esta nueva aventura televisiva.

Recordemos que Kiko Matamoros se bajó el caché de su participación en Supervivientes para tener potestad sobre el devenir del casting. El colaborador de Sálvame se bajó el sueldo como condición sine qua non de poder vetar la participación en el reality de Makoke. "Entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia este señor no parece muy lógico que quiera pretender coincidir en una isla. Parece evidente que no quiera yo concurrir en esas circunstancias", aseguró en Sálvame, zanjando así el motivo de su decisión.