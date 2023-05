La confesión de Kiko Matamoros que preocupa a Marta López: le puso los cuernos el día de la boda

En medio de los preparativos para su tercer matrimonio, esta vez con Marta López Álamo, el conocido colaborador televisivo Kiko Matamoros ha sorprendido a todos al revelar una confesión explosiva sobre su relación pasada con Makoke. A pocas semanas de su boda con Marta, Matamoros ha admitido públicamente que fue infiel a Makoke en el mismo día de su enlace nupcial.

Con un tono de cero arrepentimiento, Kiko Matamoros ha afirmado en Sálvame: "Lamento tener que volver a decirlo. El mismo día que me casé, había estado con otra señora con la que tenía una relación. Señora a la que va dedicado este tatuaje". Estas revelaciones han dejado a muchos espectadores perplejos, pero no a sus compañeros, que eran conocedores de esta relación paralela.

En el programa Fiesta, la exmujer de Matamoros compartió una versión diferente de los hechos. Según Makoke, el tatuaje en cuestión, que dice I will wait for you (Te esperaré), fue hecho en honor a ella por el propio Kiko. "Si hubiera sido para Makoke, me lo hubiera borrado ya", ha sentenciado Matamoros en Sálvame, añadiendo más sorna a la situación.

Estas declaraciones han generado un gran revuelo en el entorno del colaborador. Mientras algunos critican a Kiko Matamoros por jactarse de su infidelidad, otros defienden al colaborador y consideran que Makoke debería pasar página y dejar de hablar de él en televisión.

La historia de Kiko Matamoros y Makoke estuvo marcada por altibajos y momentos de tensión, lo cual ha mantenido a la pareja en el foco mediático durante años. Su relación, que duró más de dos décadas, llegó a su fin en 2019 y desde entonces han protagonizado numerosas disputas y enfrentamientos públicos.

Con esta nueva revelación, el futuro matrimonio de Kiko Matamoros con Marta López Álamo se ve ensombrecido por la sombra del pasado y las interrogantes sobre la sinceridad del colaborador televisivo. Aunque el tiempo dirá si estas declaraciones afectan la relación con su próxima esposa, es innegable que la confesión ha causado un gran impacto en el mundo del corazón y ha dejado a los seguidores de la pareja sumidos en la incertidumbre. Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si Makoke decide responder a las palabras de Kiko Matamoros.