Muchas emociones al conocer al segundo finalista de 'Supervivientes 2025'

Queda menos de una semana para que se celebre la gran final de Supervivientes 2025, tan solo quedan cinco concursantes en Honduras y será uno de ellos el que se alce como ganador y consiga el premio de 200.000 euros. Estas semanas finales están siendo de lo más complicadas para los supervivientes y es que la tensión ha ido creciendo hasta llegar a su punto máximo. No obstante, después de lo que se vivió en la gala del domingo con Sandra Barneda, el clima ha cambiado drásticamente y parece que la armonía reina en los Cayos Cochinos.

El pasado domingo se conocía el primer finalista del concurso, al menos la audiencia lo sabía, Montoya se convertía en líder del grupo tras ganar la prueba y le daba el poder de nominar a un compañero y el privilegio de ser inmune. Lo que él desconoce es que en el momento en el que ganó el collar se convirtió automáticamente en la primera persona que estará presente en la final del próximo martes 17 de junio.

En la gala de este martes que fue presentada por Carlos Sobera, se celebraba una ceremonia de salvación y convertía a la persona salvada en la segunda finalista del concurso. Los nominados eran Damián Quintero, Borja González, Álvaro Muñoz Escassi y Anita Williams, los cuatro estaban expuestos al escrutinio del público y la decisión ha sido categórica a la hora de decidir quién de todos ellos merecía ser salvado.

Los primeros en recibir el barro, y, por lo tanto, continuar nominados han sido Damián Quintero y Borja González, ambos se han resignado a no ser uno de los finalistas en este duelo para la salvación. La decisión de la audiencia estaba entre el jinete y la ex participante de La isla de las tentaciones. Con mucho nerviosismo y gran expectación ambos han vivido un momento único, conocer el nombre del salvado que finalmente ha sido Anita Williams la que no se ha manchado de barro.

Anita se convierte así en la segunda finalista de Supervivientes que llegará a la final del próximo martes, aunque ella aún desconoce este dato y cuando se lo revelen se llevará una gran sorpresa. Escassi, como el resto de sus compañeros se ha resignado al conocer la decisión del público y continuar nominado de cara al jueves. Montoya, en cambio, ha vivido con gran entusiasmo la salvación de Anita y se ha alegrado de poder compartir con ella hasta el último minuto en la isla.

Son tres los nominados que se juegan el próximo jueves su continuidad en el concurso y su paso a la final: Damián Quintero, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González tendrán que esperar un par de días para conocer cuál será su destino en Supervivientes y quiénes son los favoritos del público para seguir en Honduras y llegar a la ansiada final.