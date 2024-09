Las duras palabras de Carmen Lomana contra Isabel Preysler y Tamara Falcó

Carmen Lomana desató una nueva polémica durante su última aparición pública en la Cibeles Fashion Week, lanzando una série de dardos hacia Isabel Preysler y su hija, Tamara Falcó. La colaboradora de televisión leonesa, conocida por su estilo directo, no escatimó en críticas hacia estas dos figuras del glamour español.

Lomana fue particularmente incisiva al hablar sobre Isabel Preysler, con quien ha tenido un largo historial de tirantez. Al ser cuestionada sobre su comentario de que Isabel "necesita ir colgada del brazo de un hombre", Carmen respondió sin rodeos: “Hasta ahora ha sido así, siempre ha ido del brazo de un hombre muy famoso, pero bueno, cada una tiene su estilo”. Con esta declaración, Lomana subrayó la aparente dependencia pública de Isabel a relaciones sentimentales con figuras de alto perfil, insinuando que su relevancia está estrechamente vinculada a estas relaciones.

No contenta con esto, Carmen Lomana extendió su crítica hacia Tamara Falcó, quien recientemente se convirtió en el centro de atención en la exposición de Pedro del Hierro, una marca para la cual Tamara es embajadora. Lomana no tuvo reparos en señalar que el outfit de la marquesa para el evento, un vestido lila con un gran lazo granate en la cintura, fue un “horror”. Carmen fue clara en su crítica: “No podía ser más cursi, más feo y quedarte peor. Un horror”. Además, le aconsejó a Tamara que se buscara “una buena estilista”, aunque no dejó de reconocer la belleza de la marquesa con un “Lo siento, Tamara, porque eres muy guapa”.

En otro frente, Carmen también se mostró crítica con el rol de Tamara Falcó como jurado en el programa de televisión Got Talent. Según Lomana, la actitud de Tamara en el show no es adecuada, sugiriendo que “Yo no sé de qué se ríe tanto. Creo que la gente que está ahí concursando no le debe hacer mucha gracia”. Con este comentario, Carmen cuestionó el comportamiento de la marquesa en un contexto que debería ser más serio y profesional.

A través de sus duros comentarios y sin filtro, Carmen Lomana ha mantenido su reputación como una de las figuras más polémicas y temidas del panorama social español, con Isabel Preysler y Tamara Falcó como sus últimas víctimas.