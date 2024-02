La confesión más íntima de Tamara Falcó que implica de lleno a su madre, Isabel Preysler

Tamara Falcó ha revelado detalles intrigantes sobre su relación con su madre, Isabel Preysler. El espacio, que cuenta con una sección de tertulia sobre temas políticos y sociales, se ha convertido en el escenario donde la hija de la famosa socialité comparte anécdotas personales.

Aunque Tamara Falcó mantiene un perfil relativamente bajo en comparación con su familia, no dudó en hablar abiertamente sobre sus experiencias personales cuando Pablo Motos propuso el tema. El programa abordó temas más ligeros, como las preferencias románticas de los tertulianos. Fue en este contexto donde Tamara confesó haber desobedecido a su madre en una cuestión específica: la elección de sus parejas. La hermana de Ana Boyer compartió con naturalidad que en algunas ocasiones ha seguido adelante con chicos que, según la opinión de su madre, no eran la mejor opción.

Isabel Preysler tenía una teoría particular al respecto, expresando su desacuerdo con la elección de Tamara: "Mi madre siempre tenía la teoría de... '¿Pero por qué te vas a empeñar con el que no cuando tienes a uno que sí?". A pesar de los consejos maternos, Tamara Falcó admitió haber continuado algunas relaciones con chicos que inicialmente no mostraban interés en ella.

La marquesa de Griñón explicó con humor: "Hay veces que no te gusta el chico, pero cuando te persigue te empieza a gustar". Este comentario, sin duda, generó risas en el plató y entre el público. La pregunta inevitable surgió: ¿Habrá sido este el caso también con Íñigo Onieva, su pareja en ese momento?

La revelación de Tamara Falcó sobre su persistencia en relaciones que desafiaban los consejos maternos añadió un toque de complicidad y humanidad a la imagen pública de la familia Preysler. La audiencia pudo ver a una Tamara auténtica y dispuesta a seguir su propio camino, incluso cuando se trataba de asuntos del corazón.