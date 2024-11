Cristina Pedroche confiesa que su relación con Dabiz Muñoz está rota

Cristina Pedroche se ha abierto como nunca en el podcast La fórmula del éxito, conducido por Uri Sabat, donde ha hablado de la personalidad perfeccionista y autocrítica de su marido, el reconocido chef Dabiz Muñoz. Las declaraciones han dado mucho de qué hablar, especialmente cuando Pedroche se refirió a él como “una persona infeliz” y “tormentosa”.

“Él no es feliz. Solo lo es en momentos muy concretos: cuando corre, baña a la niña o estamos en un restaurante, y eso no mola”, confesó Cristina , dejando entrever la insatisfacción constante que caracteriza al chef de DiverXo. A pesar de ser una figura influyente en la alta cocina y contar con reconocimientos internacionales, Dabiz parece vivir atrapado en una espiral de autocrítica que no le permite disfrutar plenamente de su éxito.

Pedroche también reveló anécdotas que muestran la intensidad del carácter de su pareja. Por ejemplo, comentó que Dabiz apenas se sienta a comer en su propio restaurante, y cuando lo hace, es incapaz de dejar de buscar fallos en cada plato. “Le he dicho que no quiero sentarme con él a la mesa porque siempre señala algo que no está bien, aunque yo no vea ningún problema. Es muy autocrítico, pero llega un punto en el que eso le pasa factura”, aseguró.

El impacto de esta actitud también se extiende a la vida familiar. Aunque Cristina asegura que Dabiz es un “padrazo”, lamenta que su dedicación extrema al trabajo le impida pasar más tiempo con su hija, que apenas tiene nueve meses. “Muchas veces le digo: ‘Estás sacrificando momentos con la niña por estar en DiverXo’, pero es que es su vida. Está conciliando lo mejor que sabe, pero siempre hay una parte de él que está en el trabajo”.

Pedroche admitió que siente una especie de responsabilidad maternal con su pareja, ayudándole a encontrar felicidad en las pequeñas cosas. “Intento que se refugie en la familia, en nuestra hija, pero lo hace poco a poco y a su manera. De forma egoísta, me gustaría que lo hiciera más”, añadió con sinceridad.

Las revelaciones de Pedroche no solo muestran la presión que implica mantener el nivel de excelencia que caracteriza a Muñoz, sino también las tensiones que surgen cuando el éxito profesional entra en conflicto con la vida personal.