Cristina Pedroche sorprende con su última foto en biquini: "Me siento perdida"

Cristina Pedroche vuelve a ser noticia. La presentadora de Password en Antena 3 ya se prepara para despedir al 2023 desde la Puerta del Sol. Como es habitual, los últimos meses del año son muy ajetreados para la colaboradora de Zapeando, siendo unas semanas llenas de recados y viajes urgentes. Ente tanto ajetreo, Cristina Pedroche ha decidido tomarse un respiro, celebrando su primer viaje familiar junto a su retoño y el chef Dabiz Muñoz.

Si bien no es un viaje de ocio por completo, pues han viajado a Dubai para ver cómo avanzan las obras del nuevo restaurante de Dabiz Muñoz en el país, tanto Cristina como el resto del núcleo familiar han podido disfrutar de unos días de relax, para coger fuerzas de cara al último tramo del año. Para presumir de estos días de desasosiego, Pedroche ha compartido una fotografía en bikini, disfrutando de una piscina, mientras en España ya no hay quien se quite el abrigo.

"Feliz domingo. Haga lo que haga me van a criticar, voy a subir lo que me de la gana. Y al que le moleste tanto, que cierre al salir", ha escrito Pedroche en la publicación, consciente de que está siempre en el ojo del huracán, llamando la atención de los haters de las redes sociales.

Este viaje ha sido especialmente emotivo porque ha sido la primera vez que han bañado a su hija Laia en una piscina. "Llevamos dos días increíbles en Dubai. Me daba miedo coger un avión con ella y no pudo portarse mejor. Me daba miedo bañarme con ella en la piscina y le ha encantado. Tengo muchos miedos porque soy novata y me siento perdida muchas veces. Pero la realidad es que no podemos entendernos mejor. Somos una", ha relatado.

Sin duda Cristina Pedroche vive uno de los momentos más dulces de su carrera y de su vida sentimental. Está por ver cómo afronta los primeros pasos en el terreno de la maternidad, pero cuenta, sin duda, con la complicidad de Dabiz Muñoz, que al parecer está muy presente en todos los momentos destacados de su primera hija en común.