Cristina Pedroche sorprende a todos con esta confesión sobre su maternidad

Cristina Pedroche fue madre de su primera hija, Laia, el pasado mes de julio. Tras unos meses de baja por maternidad, la presentadora se ha ido incorporando a su labor de colaboradora en Zapeando, el programa de las tardes de laSexta. Ha sido precisamente en el plató donde ha querido desvelar algunos detalles todavía por explicar de su experiencia como madre primeriza.

"Ahora soy madre, pues quiero ocho hijos. Igual ocho no, pero una hermanita sí me gustaría darle", ha señalado Cristina Pedroche. La de Vallecas ha asegurado que es una persona muy obsesiva con las nuevas experiencias. Le pasó con el deporte y con la cocina cuando conoció a su marido, el reconocidísimo chef a Dabiz Muñoz, y ahora le está sucediendo con la maternidad. Y es que, al parecer, Cristina Pedroche ahora solo puede pensar en volver a quedarse embarazada y ampliar así su núcleo familiar.

"Quiero esperar por lo menos un año o dos", ha asegurado Pedroche en cuanto a dar un hermanito a Laia, añadiendo que "me encantaría que todo fuesen niñas". Pedroche ha asegurado que ser madre "es muy bonito y mi hija es lo mejor que me ha pasado, pero no estoy muy bien de la cabeza", todo ello ante el plantel de colaboradores de Zapeando, embobados con las anécdotas de la presentadora de las Campanadas de Atresmedia.

Cristina Pedroche ha asegurado que está esforzándose mucho para recuperar la fuerza física, pero que no está dejando de lado la salud mental. "La mente también, puedo trabajarlo y estoy en terapia, pero cuesta más", ha confesado. Y no es de extrañar que Pedroche hable abiertamente de su salud mental, pues es algo a lo que nos tiene más que acostumbrados en sus redes sociales, donde muestra sin tapujos su día a día para llevar una vida sana tanto física como mentalmente.