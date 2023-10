Cayetano Rivera se enzarza con su hermano Fran Rivera y le suelta un gran ataque

Guerra abierta entre Fran Rivera y Cayetano Rivera. Los hermanos cada vez se soportan menos y ahora ha sido el hermano mayor el que ha arremetido contra Cayetano. "A Cayetano le ha roto el toro la muñeca entera. Le han puesto ocho clavos y tres placas, y la derecha. "Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe", ha espetado.

"Nos peleamos y a los dos días... Lo que pasa que lo nuestro como es muy público parece que es mucho peor y lo magnifican. Dice la gente que los hermanos tienen que estar juntos y yo digo: '¿Pero todo el día?'", ha respondido Cayetano, que ha aprovechado para remarcar que no había escuchado las últimas declaraciones de su hermano Fran.

"No las he visto, pero habrá que preguntarle también a él que le pasa con sus veinte mil historias...", ha comentado entre risas. "Yo creo que todo el mundo sabe que es un torero de raza con mucho orgullo y ahí está su trayectoria. Y bueno, torpe no. No soy torpe. Lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño", ha añadido.

Al parecer, Cayetano está molesto porque su hermano Fran Rivera no cuenta con él. "Me habría gustado formar parte del cartel original y que la Goyesca fuera dentro del ciclo de la Feria de Pedro Romero". Pero la organización de este cartel no habría sido nada fácil.

"Organizar la Goyesca es una responsabilidad, hablé con él... es que hay cosas que los hermanos las tenemos que hablar nosotros. Él sabe la verdad perfectamente y no debería decir esas cosas", se ha defendido Fran Rivera. "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos. Y que tampoco es que no nos podamos ni saludar, ¿no?", ha sentenciado.