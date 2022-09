Este actor de 'Toy Boy' podría entrar en prisión por un presunto delito de estafa continuada

El actor Carlo Costanzia se ha metido en problemas. Tras saltar a la fama por su participación en Toy Boy, el hijo de Mar Flores se enfrenta a un conflicto legal que podría acabar con su ingreso en prisión. El novio de Michelle Calvo ha sido acusado de un presunto delito de estafa continuada por el que se deberá sentar ante el juez en los próximos días.

El juicio, que se prevé inminente, podría acabar con una sentencia que truncaría la vida del actor. Costanzia se enfrenta a nueve años de internamiento tras haber sido demandado por una presunta estafa de 92.900 euros a través de la compraventa de coches de alta gama. Tal y como informa Semana, Carlo cuenta con cinco denuncias por parte de cinco personas diferentes. Según fuentes cercanas al procedimiento, las personas estafadas podrían ser muchas más.

El actor asegura que todo forma parte de un engaño hacia su persona. "Carlo dice que su socio le engañó, pero el socio no figura por ninguna parte y no ha firmado nada", explica uno de los demandantes. Según el medio citado, Carlo aseguró ser insolvente al no poder pagar la deuda por estar en paro, pero nada más lejos de la realidad. En ese mismo momento el actor contaba con una nómina por su papel en Toy Boy. "El fiscal le reprendió esa falacia", asegura uno de los demandantes.

Tocará esperar para saber cómo se resuelve este proceso judicial, pero si algo está claro es que un acuerdo de última hora por ambas partes podría salvar al actor de entrar en prisión. Por el contrario, Carlo Costanzia podría estar obligado a alejarse de la pequeña pantalla por unos cuantos años.