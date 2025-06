Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', sabe en qué invertirá el premio de 200.000 euros

Borja González se ha convertido en el protagonista de la final de Supervivientes al proclamarse ganador del reality de Telecinco. El valenciano se sorprendía cuando Jorge Javier Vázquez alzaba su brazo frente a su gran compañero y amigo, Álvaro Muñoz Escassi. A pesar de la incredulidad inicial, el superviviente se ha emocionado mucho al poder materializar su sueño tras su paso por el concurso y es que todos los concursantes aspiran a ganar el premio tras la experiencia en Honduras.

Escassi aceptaba con gran deportividad su segunda posición en el ranking. Montoya tuvo que despedirse de sus compañeros momentos antes y quedaba finalmente en el tercer puesto y la primera en salir expulsada en la gran final, fue la única mujer que quedaba en el concurso: Anita Williams.

Jorge Javier Vázquez daba paso a uno de los momentos más emocionantes de la noche. "Los espectadores han decidido con sus votos en la app de Mitele que el ganador de 'Supervivientes' sea... ¡Borja!", un instante después la locura se desataba en el plató y todos los compañeros corrían a abrazar y mantear al valenciano tras su victoria.

Borja González hablaba en exclusiva para la web de Telecinco y afirmaba estar abrumado por todo lo vivido a lo largo de la jornada. "Estoy en una nube… Tengo que pensar esta noche y ser consciente de lo que ha pasado porque no me lo creo", comentaba. El concursante respondía a lo que le preguntaba acerca de qué ha visto la audiencia en él para convertirlo en ganador: "he intentado ser yo, no un personaje. Ser real, educado… Mantenerme en la supervivencia sin crear malos rollos ni nada. He sido buen superviviente, he sabido convivir, he dado todo en las pruebas y en todos lados, y creo que eso le ha gustado a la gente".

¿En qué gastará Borja González el premio de 200.000 euros?

El ex concursante de La isla de las tentaciones ha sido honesto a la hora de confesar qué hará con el dinero que ha ganado en el concurso de Telecinco. "Ana quería una casa así que… Me va a tocar darle lo que quiere", afirmaba el joven que desvelaba que su próximo movimiento será comprar una casa junto a su novia y su hijo en común. El deseo de la pareja es seguir creciendo y con este nuevo proyecto, esperan superar los baches que han vivido previamente.

Uno de los retos más complicados a los que ha tenido que enfrentarse Borja González durante su estancia en Honduras ha sido el de separarse de su hijo de un año. "Lo más difícil separarme de mi hijo, sin duda", afirmaba el joven que recordaba con gran ilusión el momento en el que su novia, Ana López lo visitó en Honduras y pudo ver algunos vídeos de su retoño.