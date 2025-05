Belén Esteban toma una drástica decisión acerca de su carrera televisiva en 'La familia de la tele'

El nuevo programa de RTVE, La familia de la tele solo lleva 9 días en antena y desde entonces parece que no hay manera de remontar los datos de audiencia. Los tertulianos de Sálvame han fichado por la cadena pública, pero la audiencia no tiene la misma perspectiva de ellos que hace unos años cuando eran líderes en las tardes. El espacio presentado por María Patiño ha protagonizado algunos momentos singulares durante estos días como la persecución de una reportera a Paz Padilla en la Feria de Abril de Sevilla.

Belén Esteban ha alzado la voz y parece que tiene una opinión muy clara acerca del formato y la manera de proceder del programa, la de Paracuellos del Jarama no está contenta y lo ha dicho públicamente delante del resto de sus compañeros. "Yo no voy a mentir. Yo no lo entiendo. No me gusta el formato, con todos mis respetos a mis compañeros. Los temas no me gusta ninguno. Los han tocado todas las cadenas antes que nosotros, y tenemos una capacidad para hacer cosas nuevas", comenzaba diciendo la colaboradora.

María Patiño se mostraba muy sorprendida con este arranque de Belén Esteban y la tertuliana seguía con su discurso y afirmaba estar quemada. "Quiero vivir un poco, igual tengo otros proyectos no televisivos, porque no me voy a otra cadena. Mi madre vive en Benidorm quiero disfrutar más de ella, quiero estar más pendiente de mi marido, mi hija vive lejos... sé que tengo todas las facilidades, pero quiero estar pendiente de mí. Quiero ser un poco egoísta", confesaba Esteban.

"Yo me quiero ir del programa. Esto no lo sabe nadie. Solo mi marido. Yo hace tiempo que lo he pensado", continuaba la tertuliana de La familia de la tele. Belén afirma que nada tienen que ver los malos datos de audiencia que el programa está recaudando, sino que no aguanta más la situación. "A David Valldeperas le tengo torturado, porque sabe que llevo tiempo con la idea. No es por estar en TVE ni por las audiencias ni nada de eso. Tardé 2 meses en firmar el contrato [...]. No sé cómo explicarlo. Sé que soy una privilegiada, llevo muchos años en una empresa... pero me he dado cuenta de que quiero más tiempo para mí", se explicaba la colaboradora.

La televisión ha sido el medio de vida para Belén Esteban durante la mayor parte de su vida y parece que la de Paracuellos del Jarama ha decidido retirarse porque no se reconoce. "Yo ayer cuando pasó la movida, lo mismo no os disteis cuenta, pero me agobié. Yo no quiero ser esa Belén de aquellos años en 'Sálvame', que salga al baño y vengan las cámaras. Yo en 'Sálvame' me daba la vuelta y contestaba. Yo ayer no quería hacerlo. Porque no. Porque no quiero que me vean llorando o echa polvo por una mahonesa", sentenciaba Esteban.

Sus compañeros se mostraron muy sorprendidos y quisieron levantarle el ánimo a la tertuliana aunque parece que la decisión de Belén Esteban está clara y que después de muchos años siendo el centro de atención de los programas de corazón, ahora prefiere dar un paso atrás y mantenerse al margen, al menos por un tiempo.