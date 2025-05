Paz Padilla es víctima de 'La familia de la tele' en la Feria de Sevilla

Paz Padilla es una asidua a la Feria de Abril que se celebra anualmente en Sevilla, su llegada al recinto ferial suele causar revuelo y es que al tratarse de un personaje público son muchas las personas que se acercan a ella para saludarla. Este 2025, se ha estrenado en RTVE La familia de la tele, un programa protagonizado por algunos de los antiguos compañeros de Paz Padilla en Sálvame, con los cuales la gaditana no tiene una buena relación y ha sido con ellos con los que se ha producido una estampa de lo más singular.

La reportera de La familia de la tele se encontraba en el real esperando la aparición de algún famoso al que poder acercarse y preguntarle y se ha encontrado con Paz Padilla, en ese momento, Amanda Párraga no ha dudado en aproximarse a la gaditana y conseguir unas declaraciones para el programa, no obstante, la ex presentadora de Sálvame tenía otros planes en mente.

Paz Padilla enfundada en un traje de gitana amarillo al ver que se aproximaba a ella Amanda Párraga no ha dudado en echarse a correr para evitar ser interceptada por la reportera del programa de RTVE. Párraga ha salido corriendo detrás de la actriz al grito de "Paz, Paz", dejando una imagen poco habitual en la Feria de Abril como puede ser dos mujeres vestidas de flamenca corriendo por las calles del recinto ferial. La reportera en su carrera hacia la gaditana llegó a decir en directo: "a ver quién corre más de las dos". Paz Padilla no tenía intención de detenerse y lo que hizo fue acelerar el paso.

Una vez llegó en el coche de caballo que esperaba a Paz Padilla, la presentadora de televisión ha querido tener un detalle con su compañera de profesión y se ha girado para preguntarle si se encontraba bien. Inmediatamente se subió al vehículo y se marchó sin dedicarle ni un minuto de atención a la reportera, dejando claro que para ella todo lo relacionado con el nuevo programa de algunos de sus compañeros de Sálvame no quiere saber nada.