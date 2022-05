Belén Esteban pasa por quirófano "con muchos dolores"

Fin de semana complicado para Belén Esteban. La Princesa del pueblo se ha sometido a una dolorosa operación, tras romperse la tibia y el peroné en el plató de Sálvame. La colaboradora no se agarró bien en una prueba física que realizó el programa de Telecinco, cayéndose y fracturándose ambos huesos. Con la operación en mente desde hace varios días, Belén Esteban ha tenido que retrasar su paso por quirófano. No ha sido hasta este pasado viernes que Esteban visitó finalmente el Hospital de la Luz de Madrid, donde se sometió a la intervención.

La Fábrica de la Tele, que es experta en hacer show televisivo de este tipo de situaciones, envió a un equipo de Socialité a acompañar a Belén Esteban en estos duros momentos. La reportera del programa de María Patiño se mantuvo haciendo guardia en el centro de salud, dando la última hora de la intervención quirúrgica. Pese a que todo fue bien, Socialité remarcó que Belén Esteban está pasando "mala noche, llena de dolores, y se encuentra muy cansada".

La de Paracuellos ha querido mostrarse agradecida a sus fans por las muestras de cariño que le están haciendo llegar a través de las redes sociales. Asimismo, Esteban está rodeada de familiares y amigos, siendo Miguel Marcos, su marido, uno de los pilares fundamentales de su recuperación en este arduo proceso. De hecho, el conductor de ambulancias no se separa de su mujer, ofreciéndole todo lo que necesita en todo momento. María Patiño ha querido mostrar su cariño deseando a su amiga una pronta recuperación. "Para ella era muy importante el poder operarse. Le agobiaba que se retrasara la operación. Pero es verdad que, si está ingresada, está más controlada", explicó en directo, asegurando que "no la he llamado, pero estaría segura de que tiene el teléfono desconectado".