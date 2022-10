Arrinconan en directo a Ruth Jiménez, ex de Risto Mejide, para hablar de Laura Escanes

La ruptura de Risto Mejide y Laura Escanes tiene muchas aristas y versiones. Si bien sabemos las oficiales, publicadas por la propia pareja en sus perfiles de Instagram, nuevos detalles van aflorando a medida que pasan los días. La encargada de hablar sobre ello ha sido Amor Romeira. La colaboradora de televisión participa en Ares Revolution, el programa más gamberro de 8tv, cadena privada catalana. Fue en la emisión de este pasado viernes cuando Romeira decidió comentar la ruptura de los catalanes, con la presencia de un decisivo testimonio en plató.

Ares Revolution cuenta con Ruth Jiménez como colaboradora fija del programa. La exmujer de Risto Mejide, con el que comparte un hijo, estaba presente en el plató cuando Amor se disponía a hablar de la ruptura del presentador y la influencer, pero rápidamente desapareció del plano. "Yo, que soy una persona muy inteligente en los medios, me he dado cuenta de que iban contando cosas, poniendo piedras, para explicar la ruptura", ha iniciado Romeira, asegurando que "en La Resistencia Laura dejo entrever que no tenía vida sexual con Risto Mejide".

Fue entonces cuando Amor quiso jugar con fuego y llamar a Ruth para que opinara sobre la ruptura. "A ti Risto no te hizo ningún comunicado", bromeaba, provocando a la ex del presentador. Por su parte, Jiménez se mantenía fuera de cámaras, gritando un bromista "¡No te oigo, no te oigo!", para no entrar al trapo.

Si bien es cierto que no quiso pronunciarse en su propio programa, Ruth habló de la ruptura ante los medios de comunicación en un reciente photocall. "No tenía ni idea y me sabe muy mal por ellos, porque una ruptura no son tiempos agradables y que al final sean felices cada uno por su lado", espetó. "Yo solo deseo que Risto se recomponga lo antes posible, él tiene recursos suficientes para hacerlo, es una persona fuerte".

La comunicadora aseguró que había intercambiado algunos mensajes con el padre de su hijo. "Él sabe que puede contar conmigo", objetó de manera muy tierna. "Es un momento muy complicado y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es respetar esos tiempos, también porque hay niños pequeñitos y hay que mantener la discreción y la privacidad en todo este tema", sentenció.