Anita Williams, del psiquiátrico y la cárcel a 'La isla de las tentaciones': todo sobre su conflictivo pasado

Anita Williams está siendo una de las grandes protagonistas de esta edición de La isla de las tentaciones, la relación de la catalana con el sevillano, José Carlos Montoya está en boca de todos. Ninguno de los dos son vírgenes en cuanto a su paso por televisión, ambos han estado previamente en otros programas y realities. En 2023, ambos participaron en El Conquistador, un programa de TVE que fue donde se conocieron e iniciaron su relación de pareja.

En El Conquistador todos los participantes tenían que poner a prueba su fortaleza mental y física porque tenían que enfrentarse a difíciles retos en plena naturaleza salvaje, con una climatología extrema y donde la ausencia de comida y la falta de sueño suponían un verdadero reto para la convivencia. Al inicio de este programa cada concursante tenía que grabar un vídeo de presentación y el Anita Williams está lleno de sorpresas.

Lejos del glamour que aparece en sus redes sociales, la vida de Anita Williams ha sido mucho más truculenta de lo habitual y es que la joven ha pasado tanto por la cárcel como por el psiquiátrico. Un historial que ella desvelaba en el vídeo de presentación de El Conquistador.

"Soy Ana Arboledas, pero me conocen como Anita Williams. Soy de Barcelona, tengo 25 años y soy actriz y modelo. Soy una chica guerrera, luchadora, que siempre ha sobrevivido en la vida teniéndolo todo... Pero, acabé en la cárcel. A ver, espera... ¿Cómo lo explico? ¡Un momento! Voy: robé una camiseta en un establecimiento e hice una trampa. Di una documentación que no era mía, era de una amiga y, al final, acabé en la cárcel por su plantación de identidad", explicaba la joven.

En este mismo vídeo, la catalana afirma haber aprendido la lección. "Ahora sé que antes de hacer cualquier tontería hay que pensar con la cabeza. ¡Vamos aprendiendo! Aún así, soy una caja de sorpresas. Por ejemplo, estuve en un psiquiátrico. Pero ahora estoy menos loca y más sanita... Aunque, cuando me hacen enfadar, tengo la garrita. ¡A malas soy muy mala, la verdad!", confesaba Williams.

Estos no son los únicos hechos polémicos que envuelven a la concursante de La isla de las tentaciones, desde el programa Ni que fuéramos shhh, se destapó otro de los posibles problemas que habría tenido la novia de Montoya. "Una de las protagonistas máximas de La isla de las tentaciones pasó una noche en comisaría y fue a juicio por un motivo muy grande. Resulta que, hace años, en una discoteca, Clara Toribio de GH 17 tuvo un altercado gravísimo con esta señora. Media hora antes del cierre, esta señorita se fue y Clara se quedó como '¿y mi bolso?'", comentó Carolina Sobe , supuestamente, acerca de Anita Williams.

El verdadero amor de Anita es su hijo Thiago

La joven de 27 años fue mamá a los 23 años y trajo al mundo al pequeño Thiago, que es el motivo por el que la joven se mueve. En sus redes sociales se pueden ver algunas imágenes de ella con el menor y donde le expresa todo el amor que le profesa. "Para mí, mi hijo es mi vida. Mi motor y mi mundo entero. Si saco fuerza de donde no la hay va a ser por él", explicaba en el vídeo de presentacion del programa de TVE.

En una de las publicaciones de 2022 le hace toda una declaración de amor a su hijo. "THIAGO!!!!! Es inexplicable lo que me haces sentir cada día, cada mañana y cada noche... Con lo que me gustaba dormir... Y ahora amo madrugar para ver con qué me vas a sorprender ese día (el vídeo es de esta mañana) No te he podido hacer mejor, más listo, más gracioso, más simpático, más guapo y sobretodo más bueno. Creces muy rápido cariño.. pero mami SIEMPRE va a estar aquí para cuidarte, quererte y enseñarte cosas nuevas todos los días de su vida".