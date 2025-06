Anita Williams llora desconsolada tras cortarse el pelo 20 centímetros en 'Supervivientes 2025': "Lo hago por mi hijo"

Supervivientes siempre sorprende, tanto a los concursantes como a la audiencia. En la gala del martes, presentada por Carlos Sobera, se vivía uno de los momentos más emocionantes y tensos del concurso, la mítica 'mesa de las tentaciones'. Cada uno de los participantes se iban a tener que enfrentar a una penitencia para poder obtener una recompensa. En este caso se trataba de comida y la organización ha pensado en el plato favorito de cada uno de los concursantes para tentarlos a someterse a esta prueba.

Anita Williams se ha convertido en la gran protagonista de la noche, la joven conseguía salvarse de la nominación y pasaba a ser la segunda finalista del concurso en el que lleva casi 100 días. La catalana ha llegado con muchas ganas a esta fase final del reality y ha dejado claro que todo lo que hace es por su hijo, al que está deseando ver en cuanto llegue a España. Cuando Anita ha conocido que su destino no peligrará el próximo jueves, ha querido mandar un mensaje a todos sus seguidores: "Sois los mejores, lo voy a seguir dando todo por vosotros", reaccionaba eufórica.

La mesa de las tentaciones pone a prueba a los concursantes y Anita ha sufrido las consecuencias de aceptar comer un par de trozos de lasaña, algo con lo que lleva soñando meses. El hambre es el principal problema que afrontan los supervivientes durante su estancia en Honduras, son muchos meses donde la comida escasea y apenas se llevan una ración de arroz a la boca, con algo de fruta y pescado, si consiguen pescar.

Laura Madrueño ha sido la encargada de poner en un brete a la participante de La isla de las tentaciones: "Si te cortas 20 centímetros te comes dos trozos de esta lasaña gigante", le explicaba la presentadora. Anita no ha tardado en ponerse a llorar y es que para ella su melena es muy importante y cortarla supone un gran sacrificio para ella. "El pelo es muy importante para mí", aseguraba la catalana que no ha dudado en negociar con Madrueño la cantidad de pelo que podría cortar, a lo que la presentadora se ha mostrado tajante.

Tras pensarlo mucho, Anita se ha decidido a cortarse el pelo aunque lo ha hecho con mucho dolor y angustia. La joven no paraba de llorar y no ha podido reprimir un grito al ver el mechón que le entregaba Laura Madrueño. El resultado ha sido un cambio radical, con el que no se ha mostrado muy contenta y sólo exclamaba mientras lo ejecutaban: "es por mi hijo". Anita, le hacía una petición a Laura mientras ella procedía a cortarlo con unas tijeras: "Por favor, córtamelo bien, que esté recto. Ay Dios mío".

Muy arrepentida por su decisión, Anita no paraba de llorar y Laura Madrueño la ha consolado dedicándole unas palabras. "Has sido muy valiente, el corte de pelo libera después de 97 días en Honduras y tienes tus dos trozos de lasaña para recuperar energías en esta recta final", le indicaba la presentadora.