Anabel Pantoja se posiciona por primera vez en el conflicto de su tía Isabel y su prima Isa

Anabel Pantoja ha roto su silencio sobre el complejo conflicto familiar que involucra a su tía Isabel Pantoja y su prima Isa Pantoja. En declaraciones exclusivas a la colaboradora Leticia Requejo, la sobrina de la tonadillera se ha mostrado prudente respecto a la tensa relación entre su madre y su prima, reconociendo que, aunque desee lo mejor para la familia, no está en sus manos solucionar los desencuentros. "El problema de Isa con su madre no está en mi mano", confesó Anabel, quien, además de estar completamente inmersa en su nuevo rol de madre tras el nacimiento de su hija Alma, ha preferido mantenerse al margen de la disputa que sigue dividiendo al clan Pantoja.

La situación en la familia Pantoja ha cobrado especial relevancia después de que Isa Pantoja, en una reciente entrevista, relatara las duras experiencias vividas con su madre Isabel, quien nunca ha mostrado mucho interés por la vida de su hija desde su embarazo. Anabel, al igual que su prima, ha sido objeto de comparaciones constantes, especialmente por parte de los medios, respecto a la relación que Isabel Pantoja mantiene con ellas. La cantante, que se mostró visiblemente preocupada por Anabel durante su embarazo, no ha tenido el mismo gesto con Isa, quien denunció públicamente la falta de apoyo maternal.

El clan Pantoja al completo: Isa, Kiko, Anabel e Isabel / Telecinco

Con un tono directo, Anabel ha explicado que no le gusta que se compare su embarazo con el de su prima, pues considera que, al ser ambas mujeres parte de la misma familia, es injusto hacer esas distinciones. "Yo acabo de dar a luz hace tres días y la comparación continua con mi prima me parece muy feo", aseguró Anabel, dejando claro que no apoya este tipo de enfrentamientos mediáticos. En su opinión, esta situación solo contribuye a alimentar el conflicto, algo que, para ella, es innecesario y doloroso.

La situación se ha vuelto aún más compleja, pues Anabel se enfrenta no solo a los comentarios públicos, sino también a las críticas de los seguidores y medios que, al parecer, disfrutan alimentando esta lucha entre madre e hija. A pesar de todo, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mantenido firme en su deseo de no involucrarse en las disputas familiares, insistiendo en que prefiere centrarse en su maternidad y su bienestar.