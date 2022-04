Última hora del estado de salud de Ana Rosa Quintana tras pasar por quirófano

La presentadora de El Programa de AR anunció hace unos meses que padecía cáncer de mama. Tras una temporada alejada del foco mediático, centrada en mitigar la dolorosa enfermedad, la considerada reina de las mañanas ha entrado en la fase final de recuperación. A sus 66 años, Quintana ha pasado por quirófano para rematar el proceso hospitalario de la lucha contra el carcoma.

Tal y como avanza El Español, la veterana presentadora fue operada con éxito y ya se encuentra en casa, descansando y preparándose para enfrentarse al postoperatorio. Joaquín Prat, incondicional de Ana Rosa, asegura que “ha sido todo un éxito hasta donde yo sé”. Recordemos que el presentador del club social de El Programa de AR acudió a casa de la presentadora hace unos días para celebrar una comida entre amigos, con el cocido de Quintana como protagonista de la sobremesa.

La presentadora se ha ganado el cariño de los suyos. De hecho, Marisa Martín-Blázquez, colaboradora del programa, le dedicó una emotiva carta a través de su perfil de Instagram. “Sé que no vas a dejar de batir el cobre y ganar la batalla; no es la primera a la que te enfrentas, y saliste ganadora. No eres de las que se amilanan. Tú eres una Atenea moderna, una diosa de la estrategia, de la sabiduría y de la guerra justa, y por eso saldrás vencedora", expresó la periodista, mostrando el gran aprecio que tiene por Ana Rosa Quintana.

Una operación que llega tras días de descanso

La intervención quirúrgica a la que se ha sometido la presentadora de Telecinco llega justo después de vivir unos días de desconexión, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. Ana Rosa Quintana disfrutó de los días previos a la operación compartiendo momentos con su marido en Sotogrande, destino habitual de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Cánovas (@carm_yoga)

A través de su perfil de Instagram, Quintana ha mostrado sus nuevos hábitos de vida. Con el yoga como principal antídoto al cortisol generado por la situación psicológica en la que se encuentra cualquier paciente de cáncer, Ana Rosa quiso mostrarse al natural, demostrando a sus seguidores que se encuentra fuerte y con ganas de seguir luchando. Esperemos que su recuperación total llegue pronto y la podamos volver a ver en la pequeña pantalla.