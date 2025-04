Almácor conoce la decisión médica sobre su continuidad en 'Supervivientes 2025'

El pasado domingo los concursantes realizaron una prueba de recompensa y fue en este momento en el que Almácor sufrió una caída que le ha llevado a estar varios días con el brazo en cabestrillo, después de ser atendido por el equipo médico de la isla. En estos días ha estado apartado de sus compañeros y ha sido sometido a varias pruebas para ver el estado en el que se encontraba y que el equipo médico decidiese si podía o no continuar en Honduras.

La lesión del cantante se ha ido complicando con el paso de los días y Carlos Sobera quiso conectar con el concursante para saber cómo se encontraba, antes de conocer la decisión final del equipo médico. "Bueno, pues ahí vamos. Aquí estoy, con 27 cajas de tiritas, estoy sufriendo más que Frodo yendo a por el anillo", relataba con humor Almácor.

"La prueba la visteis todos, la segunda ronda se me complicó un poco. Soy muy cabezón, me volví a subir y se me resbaló el escalón. El cable se me quedó enganchado en el brazo, me quedé con el brazo colgando, caí al agua, y aquí estamos", recordaba con humor. "Me duele el brazo, pero la vida te la puedes tomar de dos maneras. Mal o bien. (…)", continuaba explicando el cantante.

El concursante afirmaba que se encontraba bien a nivel mental para poder continuar en el programa aunque no pensaba lo mismo de su situación física actual. "A nivel mental, tengo muchas ganas de seguir, voy loco. Pero a nivel físico, jugando la twister de las lesiones", le decía Almácor a Carlos Sobera.

El equipo médico le da la terrible noticia a Almácor

El cantante iba a conocer cuál era su destino en el concurso, pero debía hacerlo en la Palapa, en la zona de nominaciones, aunque antes pudo reencontrarse con el resto de sus compañeros que se mostraban entusiasmados de volverlo a ver. Laura Madrueño fue la encargada de indicarle a Almácor que fuese a la zona de nominaciones para conocer el veredicto médico definitivo.

Con gran solemnidad, Carlos Sobera ha leído el contenido del sobre en el que se revelaba la decisión final. "El pasado domingo Almácor sufrió un traumatismo en el brazo que obligó al equipo médico a inmovilizarle el hombro. En las pruebas efectuadas se confirma la presencia de una lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas y además posterior rehabilitación. Por todo ello, Almácor no puede seguir en 'Supervivientes' y debe regresar a España", comunicaba el presentador.

Almácor no podía contener las lágrimas al ver cómo su paso por Supervivientes se veía acortado por la lesión. "No es justo, tío. Lo siento. Soy un patoso", afirmaba el cantante. Su novia no dudaba en calmarlo desde el plató. "Amor, tu tranquilo, todo va a estar bien, no pasa nada, lo has hecho muy bien. Para nosotros eres un ganador. Todo pasa por algo, así que no te preocupes". Pero ni las palabras de su futura mujer calmaban su decepción