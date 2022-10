Acusan a Diego Matamoros de robar un coche con violencia

Diego Matamoros se enfrenta a un duro procedimiento judicial. El hijo de Kiko Matamoros ha sido demandado por Israel, un viejo amigo de la familia con el que ya no tiene relación. Al parecer, en 2019, cuando Diego pasaba por un mal momento económico, el influencer tomó una pésima decisión. Pese a cobrar mil euros semanales por sus colaboraciones televisivas, su nivel de vida tenía un coste superior, es por ello que decidió venderle a Israel un coche de alta gama por 27.000 euros.

Lo que Israel no sabía es que, supuestamente, el coche no tenía seguro y estaba embargado por Hacienda, según asegura el propio ex amigo en una demanda a Matamoros. Pocos días después de venderle el coche, Israel fue víctima de un robo, pues le sustrajeron el deportivo en su propio garaje. En el momento no dudó ni un segundo en señalar a Diego.

Israel, astutamente, amenazó al hijo de Kiko Matamoros de hacer todo público. Aparentemente, para que esto no pasase, Diego acordó con su por entonces colega devolverle el dinero del coche en tres mensualidades. Según Israel, esto nunca pasó y su única salida ha sido demandarle por la supuesta estafa y por la sustracción del coche con violencia.

Por su parte, Diego Matamoros asegura que la historia no es para nada así. Alejandra Rubio ha desvelado la versión de Matamoros en Fiesta, explicando que es él el que se siente estafado por Israel. "El coche es de Diego, se lo quería vender a un señor y llegan a un acuerdo de venta en 2019, pero el señor no le paga y a través de unos amigos Diego recupera su coche, esto ocurrió hace ya tres años, por eso él no entiende por qué sale esto ahora, a estas alturas", ha explicado.

Además, Jorge Pérez ha explicado en el programa de Telecinco que Israel estaría a punto de meterse en problemas. "Diego está siendo investigado por hurto, pero si llegara a demostrar que tenían un acuerdo y que el otro señor no le pagó, el contrario se enfrentaría a un delito de sustracción de bienes".