Muere la Tata de Miguel Ángel Muñoz a los 97 años

Eran uña y carne y su marcha ha dejado un gran vacío en su sobrino postizo. Luisa Cantero, la Tata de Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido a los 97 años de edad. La entrañable y adorable tía bisabuela del actor ha muerto, dejando huérfana a toda la comunidad que se había enamorado de ella durante el confinamiento, su visita a Masterchef Celebrity y el documental sobre su vida que produjo el propio Miguel Ángel Muñoz.

"No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos" , ha escrito Miguel Ángel Muñoz en su perfil de Instagram.

"No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido, convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca", ha continuado, asegurando que solo podía darle las gracias "por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años". "Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia, no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar", ha continuado el ganador de la primera edición de Masterchef Celebrity. "Siento si he sido un algo egoísta, no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo", ha sentenciado.

"Todos los procesos terapéuticos, el haber podido realizar nuestra película durante tantos años y sobre todo la formación que pude hacer durante todo el año pasado sobre acompañamiento al duelo y final de la vida con Assumpta Mateu y su gran equipo de terapeutas me han ayudado a perder gran parte del miedo y han hecho que estos últimos meses y sobre todo estos últimos quince días haya podido afrontar nuestra despedida sin tanto susto como me había imaginado", ha asegurado Miguel Ángel aliviado.

"Tu despedida ha sido tal y como tú querías, discreta, sencilla y rodeada de unos poquitos, aun sabiendo que hay tanta gente que le hubiera gustado estar. Pero era tu decisión y yo me siento muy orgulloso de que hayamos podido hacerlo así. Brindo con Quinta Santa Catalina por mi maestra, mi musa, mi actriz, mi gitana y mi gran amor, Doña Luisa Cantero Sánchez, mi tata. Descansa en paz. Siempre juntos", ha sentenciado, generando una marabunta de reacciones de consuelo y ánimo por parte de sus seguidores en los comentarios.