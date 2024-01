Keroseno, roto de dolor, cuenta lo nunca antes explicado sobre el suicidio de su madre en 'GH DÚO'

Giro emocionalmente devastador dentro de la casa de Guadalix de la Sierra: Finito y Keroseno, conocidos por su peculiar sentido del humor y su papel de villanos en el GH DÚO, se abrieron paso entre lágrimas para compartir la dolorosa historia detrás de su fachada de dureza: el suicidio de su madre.

Ante la mirada atenta del Súper, los hermanos se desahogaron, dejando a un lado la imagen de fortaleza que tanto han mantenido. "Estamos marcados por una historia y no podemos estar con miedo de hablar. Bastante miedo pasamos durante 10 años estando silenciados", expresó Keroseno, revelando la carga que han llevado en secreto durante tanto tiempo.

El trágico suceso ocurrió cuando Finito y Keroseno apenas tenían trece años, dejándolos con un torrente de emociones y preguntas sin respuesta. "Se quedan muchas dudas y cosas por preguntar", lamentó Keroseno, reflejando la profunda herida emocional que aún resuena en sus vidas.

Finito, asumiendo el papel de hermano mayor, compartió el peso de la culpa y el dolor que lleva consigo desde aquel fatídico día. "Me dolió mucho que a los años me diesen la carta de despedida que dejó ella y no me mencionaba porque ella estaba enfadada conmigo. Me dolía que se hubiera ido pensando que yo soy el malo", confesó entre sollozos, revelando el peso de la culpabilidad que ha cargado en su corazón.

La comunicación sobre el tema dentro de su hogar fue prácticamente inexistente hasta que un día, en un momento de vulnerabilidad, Finito decidió romper el silencio. "¿No echas de menos a mamá? Porque yo sí", fue la pregunta que finalmente desencadenó una conversación largamente reprimida entre los hermanos.

Entre recuerdos y lágrimas, Keroseno compartió un detalle conmovedor sobre su madre, revelando su estrecha relación. "Para mí era mi mejor amiga, mi confidente", confesó, subrayando el vacío dejado por su ausencia.