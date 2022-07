Isa Pantoja habla de la salida del armario de su madre: “No quiso decir eso

Isabel Pantoja revolucionó el Orgullo de Madrid con su confesión. La tonadillera aseguró ser "una más de todos ustedes", siguiendo la estela de María del Monte en la misma festividad pero en Sevilla. Ahora, tras unos días de muchas conspiraciones, Isa Pantoja, hija de la cantante, ha querido poner cartas en el asunto y dejar claro el mensaje de su madre.

La periodista Paloma García Pelayo ha asegurado que “le sentó muy mal que se interpretara como una confesión de ser homosexual”. Isa Pantoja ha objetado “que en ningún caso sea una declaración más allá de lo que dijo”. “Es consciente de que el público del colectivo es fiel desde hace muchos años y fue simplemente un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene”, ha explicado Paloma.

La periodista ha asegurado que lo que le sentó peor a Isabel Pantoja fue que se comparara su discurso con el de María del Monte. “A mí la información que me llega es que lo niega rotundamente. Nunca quiso decir nada más allá de lo que dijo”, ha agregado García Pelayo. En cuanto a Isa P, la hija de la tonadillera, ha remarcado que “lo que mi madre dijo para mí fue que ella se une a la lucha del colectivo, pero no creo que en ningún caso sea una declaración más allá de lo que dijo”.

El hecho de que Isa P haya hablado en condicional ha sorprendido a Joaquín Prat, que ha preguntado a Isa Pantoja si en algún momento ha hablado de sexualidad y amores con su madre. Isa P ha confesado que nunca lo han hablado. "Yo he respetado a todas sus parejas. La última fue Julián o sea que me pilló muy pequeña”, ha asegurado Isa, que “he respetado siempre y me he llevado siempre muy bien con las parejas de mi madre. De eso se trata, de respetar a las parejas con las que esté siempre que sea feliz”.