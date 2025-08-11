Efectivos del Plan Infoca de la Junta de Andalucía se han incorporado a las labores de extinción del fuego iniciado en la noche del domingo en la zona de la Dehesa de las Yeguas en Puerto Real. Las llamas se han avivado por el fuerte viento de levante que sopla en el área aunque el fuego se dirige hacia el disecado de las marismas. Sobre la zona están actuando efectivos de Cádiz, Benalup, Chiclana y Tres Caminos. Policía Local y Nacional también están en presentes en el lugar.