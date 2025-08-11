Un incendio en Puerto Real de madrugada extiende un intenso olor a quemado por varios municipios de la Bahía de Cádiz

Un incendio se ha declarado esta noche en Puerto Real, en la zona del Pinar de la Dehesa de las Yeguas. El intenso olor a quemado se ha extendido por varias localidades de la Bahía de Cádiz, alertando a muchos vecinos. En El Puerto, la Policía Local ha recibido durante la madrugada muchas llamadas advirtiendo del fuerte olor. Según una comunicación en el perfil de Facebook del cuerpo de seguridad, los servicios de emergencias estaban interviniendo para extinguirlo.

Según explica la alcaldesa del municipio, Autora Salvador, también en las redes sociales el fuego se habría originado a las 22:00 horas de este domingo, en una zona de pasto y marismas, pasando la Venta El Algarrobo. En el incendio estarían trabajando dispositivos de bomberos de Puerto Real y Cádiz, con apoyo de efectivos de Chiclana y se esperaba también la ayuda desde Benalup. Salvador indica que no hay viviendas afectadas y que el fuego se dirige hacia las marismas. "Dentro de lo grave, de nuevo ni pérdida de viviendas ni sobre todo personas", dice la alcaldesa.

Este incendio recuerda a otro ocurrido a principios de junio en la misma zona, la Dehesa de las Yeguas, también de noche y con viento de levante. En aquella ocasión, el fuego se inició en el carril de las cañadas, camino de Santa Ana. Las llamas presentaban varios focos dispersos, alejados y de difícil acceso, y la Policía Local de Puerto Real tuvo que desalojar momentáneamente algunas viviendas colindantes por seguridad.

En aquella ocasión, la alcaldesa del municipio informó que se habían quemado tres hectáreas de trigal y uno de pinar, destacando la presencia de varios focos, "que hace pensar de nuevo en que ha sido provocado" en palabras de la representante del municipio. "Dicho por el Director de Infoca, un fuego noble no actúa así. La intencionalidad no puede prevenirse", apuntaba Salvador.