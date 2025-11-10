Otra tonelada de basura retirada, otra hazaña de 'El Pulmón de la Bahía' en Puerto Real

La asociación ‘El Pulmón de La Bahía’ de Puerto Real ha vuelto a protagonizar una nueva hazaña medioambiental, después de lograr recoger hasta una tonelada de residuos del frente litoral del municipio.

Alrededor de medio centenar de voluntarios se reunieron ayer domingo para dar un nuevo ejemplo de concienciación, en una iniciativa en la que colaboraron con la empresa local Método Ambiental, y en la que el Camino de Santiago tuvo parte de protagonismo.

La propuesta arrancaba a las 09:30 horas en la Plaza de Jesús, frente a la Casa Consistorial del municipio. Allí, Cristina Fogu, miembros de la empresa Método Ambiental, ejercía de guía a los participantes, introduciéndoles en la actividad con el relato de historias y anécdotas relacionadas con el Camino de Santiago, que pasa por Puerto Real en la conocida Vía Augusta. Se destacó la importancia de mantener esa vía en óptimas condiciones para los peregrinos que lo transitan.

Voluntarios de la Asociación en plena limpieza / DCA

Hay que recordar que Método Ambiental está trabajando, de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz, en un proyecto para potenciar el Camino de Santiago en la provincia, y con la intención de hacer este proyecto más colaborativo, contacto con los voluntarios de El pulmón de la Bahía para esta iniciativa de voluntariado medioambiental.

Juntos participaron en una limpieza del litoral de la Villa. Concretamente, del paseo Marítimo de Puerto Real: desde la zona más próxima al reloj de sol, donde se limpiaron escolleras y la propia zona de marismas; hasta la altura de la Plaza Alberti, aproximadamente.

En total se recogieron unos 1000 kilos de basura entre sacos y enseres varios. La actividad contó con socios del Pulmón de La Bahía, con la ayuda de usuarios del CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) de Puerto Real y vecinos que se acercaron a poner su granito de arena a todo lo realizado.

‘El Pulmón’, un ejemplo de compromiso

Limpieza paseo maritimo Puerto Real de El Pulmón de la Bahia / DCA

La actividad desarrollada este domingo se suma a la que realizaron hace poco más de un mes, también en el Paseo Marítimo de Puerto Real. Fue a principios de octubre cuando organizaron otra limpieza en el inicio del Paseo, por la zona de El Cartabón, en la que lograron sacar alrededor de dos toneladas de residuos. La mitad de la basura retirada eran plásticos y cristales. La otra mitad correspondía a trozos de madera, cuerdas y redes, que lograron sacra de las escolleras y de la propia playa.

Actividad en Doñana

También en el mes de octubre, cinco integrantes de la Asociación ‘El Pulmón de la Bahía’ de Puerto Real formaron parte, en el entorno del Parque Natural de Doñana, del III Encuentro Nacional de Plogging. El evento reunió a voluntarios medioambientales de distintos puntos de la geografía española, e incluso de otros países.

La cita contó con un variado programa de actividades, entre las que destacaba un importante reto: establecer el record de España con la creación del dibujo más grande realizado con residuos recogidos de la naturaleza. Un reto que se logró, al crear la mandala más grande jamás creada en nuestro país con residuos eliminados del entorno natural, y que se convirtió además en la tercera más grande del mundo.

Milagros Cuenca, integrante de la Asociación, en la actividad de Doñana / DCA

Fueron los voluntarios, entre ellos los cinco componentes de la Asociación de Puerto Real ‘El Pulmón de la Bahía’, los que participaron en una limpieza medioambiental durante dos días, eliminando residuos que sirvieron al artista Quirze Sandart para realizar un dibujo con una superficie de nada menos que 625 metros cuadrados.

Más de un centenar de personas unieron fuerzas para recoger más de 4.000 kilos de residuos, de los cuales 3.500 se emplearon para elaborar esta impresionante obra artística y de concienciación ambiental.