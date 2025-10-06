'El Pulmón de la Bahía' retira dos toneladas de basura del Paseo Marítimo de Puerto Real

La mañana de ayer domingo, la Asociación ‘El Pulmón de la Bahía’ realizó una limpieza medioambiental del Paseo Marítimo de Puerto Real. Concretamente, del inicio del Paseo, por la zona de El Cartabón, de donde lograron sacar alrededor de dos toneladas de residuos. La mitad de la basura retirada eran plásticos y cristales. La otra mitad correspondía a trozos de madera, cuerdas y redes, que lograron sacra de las escolleras y de la propia playa.

En la actividad de voluntariado participaron, además de los integrantes de El Pulmón de la Bahía, otros vecinos voluntarios y un grupo de personas del Centro de Refugiados de Puerto Real. En total, se sumaron alrededor de 40 voluntarios en una jornada que finalizó con una pequeña convivencia, en la que la Asociación ofreció u tentempié para reponer fuerzas tras el trabajo realizado.

La Asociación ha explicado que el objetivo de esta limpieza era adecentar una zona del Paseo Marítimo que, tras las actividades propias del verano, había quedado muy dañada. Así lo comunicaron días antes en un vídeo que publicaron, mostrando el estado en el que se encontraba y el peligro de que los residuos, principalmente plásticos, acabasen en el mar. Sin embargo, según ha detallado la entidad, días antes de la actividad de los voluntarios la empresa de limpieza del ayuntamiento se encargó de esa zona, por lo que eligieron otra parte que también precisaba de una intervención.

La zona en la que actuaron había sido denunciada en distintas ocasiones por los vecinos debido a su mal estado. Ahora, ha quedado en perfecto estado y la asociación espera que “la administración aprecie el esfuerzo de los voluntarios y tome mediadas para mantenerla”.