Las obras de 'Trocadero Park' avanzan en Puerto Real con la intención de abrir a final de año

Las obras de Trocadero Park, el centro comercial que se construye en la zona de Marina de la Bahía en Puerto Real, avanzan con la mirada puesta en la Navidad, como posible fecha de apertura. Si no de todo, al menos de los principales establecimientos que han anunciado su implantación en la zona, como es el caso del Supermercado Mas, que ocupará una superficie superior a 1.500 m2 y que ya cuenta con las licencias del Ayuntamiento de Puerto Real. Junto a esta superficie de alimentación se instalarán otras firmas como Pepco, Basic Fit, Miroko Park y Carl´s Jr., entre otros, en el que será el primer Parque Comercial netamente urbano de Puerto Real.

El pasado mes de julio, la promotora Batex & Duplex realizó una presentación oficial del proyecto en el Centro Cultural Rosa Butler, acompañada de la alcaldesa, Aurora Salvador, y de los ediles de Comercio y Urbanismo, Virginia Mena y José Antonio Montilla, respectivamente. El objetivo era explicar el concepto que se proponía en esta zona de la Villa a los comerciantes y empresarios locales, con la idea de que, en caso de que estuviesen interesados, poder integrarlos también en el proyecto. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada y la asistencia al acto fue muy escasa.

La promotora del “parque comercial de proximidad”, Batex & Duplex, explicó que se está avanzando en la construcción de Trocadero Park, y mantiene finales de 2025 como posible fecha para su apertura. La urbanización fue recepcionada por el Ayuntamiento de Puerto Real a principios de año y ya se levantan las estructuras de las naves comerciales. Las expectativas de generación de empleo -unos 100 puestos, según la empresa- han ocasionado que se hayan recibido cerca de 500 candidaturas que están siendo valoradas por los operadores.

Dentro de la oferta comercial y de servicios que ofrecerá Trocadero Park se incluye “supermercado, tienda de mascotas, fitness center, complejo de ocio y bolera, tiendas especializadas de ámbito internacional líderes en su segmento, free standers, locales de restauración y servicios cotidianos”, según indica la promotora

Rafael Franco, CEO de Batex, afirma que “la localización plenamente urbana del nuevo complejo, a escasos diez metros del residencial urbano, a pie de la Autovía Madrid-Cádiz, y junto al Campus Universitario de Cádiz, le otorgan un atractivo y una fortaleza que no es fácil de encontrar en otros emplazamientos que venimos estudiando en nuestro país”.

Por este motivo, desde Batex & Duplex ya se trabaja en una segunda fase del proyecto en el área aledaña que poseerá una superficie de 10.000 m2 y que “hará que los habitantes de la localidad gaditana no tengan que desplazarse a otros municipios cercanos a efectuar sus compras y dedicar su tiempo libre y de ocio”. Esta fase se proyectaría al otro lado de la calle Factoría de Matagorda. Concretamente en la parcela aledaña a las instalaciones del Club de Tenis de Puerto Real.

“Tras cerca de cuatro años de intenso trabajo en el ámbito urbanístico, cada vez más complejo para los desarrolladores de superficies comerciales, la cuenta atrás para su inauguración es un acicate para continuar trabajando en proyectos de esta naturaleza, tan necesarios para los residentes de áreas urbanas que adolecen de una completa carencia de este tipo de oferta”, afirma Rafael Franco.

El proyecto, en el caso de que finalmente pueda abrir sus puertas a finales de este 2025, lo hará con más de dos años de retraso frente a las previsiones iniciales. Y es que las primeras intenciones de la empresa era inaugurar el parque comercial en el verano de 2023. Se ubica en una parcela de 46.500 m2, con ecoparking y 10.000 m2 de superficie construida, en la zona de Marina de la Bahía. La inversión inicial prevista para este espacio rondaba los 20 millones de euros.