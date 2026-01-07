El Teatro Principal de Puerto Real acogerá el preestreno del documental ‘Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces’

La Universidad de Cádiz, a través del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura acogerá el próximo lunes 12 de enero de 2026, a las 18.00 horas, en el Teatro Principal de Puerto Real, el preestreno del documental ‘Warhol-Vijande: Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces’ (2025). La sesión contará con la asistencia del fotógrafo Miguel Trillo.

Esta actividad se enmarca en las acciones culturales impulsadas por el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, y su Escuela de Cine bajo la coordinación técnica de Bruto Pomeroy, y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la Fundación Unicaja, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.

Dirigido por Sebastián Galán y producido por la Colección Suñol Soler, el documental rinde homenaje a Fernando Vijande (1930-1986), uno de los galeristas más influyentes de la modernidad cultural española y figura central de la movida madrileña. La película destaca la histórica exposición de Andy Warhol en la Galería Vijande en 1983, así como los puentes artísticos que Vijande estableció entre Madrid y Nueva York, consolidando la capital española como un eje creativo de primer orden.

Guiado por la cantante Alaska, el documental muestra un Madrid innovador, colorista y provocador, donde el arte y la diversión se convirtieron en motores de transformación social. La proyección será una oportunidad única para conocer la figura de Fernando Vijande, su papel en la historia artística española y el impacto de la cultura en la transformación de la sociedad. La entrada será libre hasta completar aforo, y las personas interesadas pueden reservar su asistencia a través del teléfono 629 555 896.