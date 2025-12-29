Puerto Real entrega la insignia de plata de la Villa al diseñador de vestuario cinematográfico Pepo Ruiz Dorado

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, han recibido en la Casa Consistorial al diseñador de vestuario puertorrealeño Pepo Ruiz Dorado para reconocer su trayectoria en la industria audiovisual.

Durante el encuentro, la regidora le ha entregado la insignia de plata con el escudo de la Villa como reconocimiento a una carrera profesional que le ha llevado a trabajar en grandes producciones internacionales. Salvador ha destacado la importancia de los puertorrealeños que despuntan en el sector de las artes, como el cine, la música y otras tantas disciplinas.

Ruiz Dorado ha compartido sus proyectos más recientes, como el diseño de vestuario para una película sobre el fotógrafo de guerra Robert Capa, que termina su rodaje en París el próximo mes. Asimismo, este año estrenará en Disney+ la serie francesa sobre el personaje de cómic Lucky Luke. Estos trabajos se suman a una trayectoria que incluye títulos como 007: Muere otro día, Alatriste, Los Fantasmas de Goya o la serie Cristóbal Balenciaga.

El diseñador acusió a la recepcion acompañado de su familia / DCA

En la recepción, el creador ha detallado su labor como diseñador de vestuario en series como El tiempo entre costuras, Narcos o La Templanza. La alcaldesa ha subrayado el orgullo que supone contar con profesionales que triunfan en disciplinas creativas tan exigentes, destacando la versatilidad de Ruiz Dorado quien, al ser preguntado por sus preferencias, ha reconocido su predilección por el trabajo en producciones históricas frente a las contemporáneas.

“Es un orgullo recibir a un puertorrealeño que ha llevado el nombre de nuestra localidad a lo más alto de la industria. Queremos reconocer su esfuerzo y el gran trabajo que realiza como diseñador en proyectos de repercusión mundial”, han manifestado las responsables municipales