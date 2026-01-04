Fundación Unicaja entrega cerca de 300 juguetes nuevos a menores vulnerables de Cádiz

Fundación Unicaja ha hecho entrega de cerca de 300 juguetes nuevos para menores de familias vulnerables gaditanas, reunidos a través de su campaña navideña de donación y recogida. La Fundación ha adquirido la mayor parte de estos juguetes con la colaboración de El Corte Inglés. A éstos se han sumado los que ha donado la ciudadanía durante la recogida solidaria en su centro cultural. Las asociaciones Cruz Roja Cádiz, Nuevo Futuro Cádiz, Fundación Márgenes y Vínculos y Nuevo Hogar Betania son las encargadas de repartir los juguetes este año.

En el acto de entrega han participado el representante de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela; la presidenta de Cruz Roja Cádiz, Carmen de Lara; la presidenta de Nuevo Futuro Cádiz, Jerónima Galiano; la directora del Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de la Fundación Márgenes y Vínculos, María Jesús Fernández, y la responsable del comedor social de Nuevo Hogar Betania, Alicia Collado.

Además de en la provincia de Cádiz, la Fundación ha entregado juguetes nuevos a entidades de Málaga, Almería, Sevilla y Ronda con el objetivo de que más de 1.400 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Asociaciones que contribuyen a una sociedad mejor

Cruz Roja, la entidad atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

Nuevo Hogar Betania brinda apoyo integral a las personas en situación de exclusión social a través de la cooperación entre la persona con problemas sociales graves y un equipo multidisciplinar especialista para lograr la inclusión plena. La asociación acompaña a las personas con las que colaboramos desde el inicio de sus procesos individualizados de recuperación hasta la inclusión social a todos los niveles (social, laboral, cultural...). Entre sus áreas de actuación se encuentran la trata de seres humanos y violencia de género, personas sin hogar, área de emergencias y atención humanitaria, intervención en el territorio, empleo y formación.

Nuevo Futuro Cádiz ofrece atención continua desde la prevención, protección y acompañamiento a la infancia y juventud más vulnerable, y a sus familias, poniendo a su disposición hogares de acogida en España a niños, niñas y jóvenes desprotegidos y carentes de un ambiente familiar para acompañarlos en el desarrollo de su proyecto vital.

La Fundación Márgenes y Vínculos trabaja por la promoción de los derechos, la protección, la igualdad, la cultura, la convivencia, la educación y el bienestar de las personas. Desarrollan proyectos y servicios sociales destinados a la infancia, las familias, la mujer, personas con discapacidad, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad desigualdad.